https://ria.ru/20221008/passazhiry-1822472864.html
Пассажиров отмененных поездов в Симферополь разместят в гостиницах в Анапе
Пассажиров отмененных поездов в Симферополь разместят в гостиницах в Анапе - РИА Новости, 08.10.2022
Пассажиров отмененных поездов в Симферополь разместят в гостиницах в Анапе
Пассажиры четырех поездов в Симферополь, остановленных в Анапе, обеспечены водой, питанием и проживанием в гостиницах, сообщает ОАО "РЖД". РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T15:15
2022-10-08T15:15
2022-10-08T15:15
следственный комитет россии (ск рф)
ржд
национальный антитеррористический комитет рф
симферополь
анапа
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Пассажиры четырех поездов в Симферополь, остановленных в Анапе, обеспечены водой, питанием и проживанием в гостиницах, сообщает ОАО "РЖД".Также на станции Анапа организована работа по возврату проездных документов без дополнительных сборов и плат. Для этого дополнительно открыты билетные кассы.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ в свою очередь заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.
https://ria.ru/20221008/most-1822471570.html
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следственный комитет россии (ск рф), ржд, национальный антитеррористический комитет рф, симферополь, анапа, чп на крымском мосту
Следственный комитет России (СК РФ), РЖД, Национальный антитеррористический комитет РФ, Симферополь, Анапа, ЧП на Крымском мосту
Пассажиров отмененных поездов в Симферополь разместят в гостиницах в Анапе
РЖД: пассажиров четырех отмененных поездов в Симферополь разместят в гостиницах в Анапе