https://ria.ru/20221008/passazhiry-1822472864.html

Пассажиров отмененных поездов в Симферополь разместят в гостиницах в Анапе

Пассажиров отмененных поездов в Симферополь разместят в гостиницах в Анапе - РИА Новости, 08.10.2022

Пассажиров отмененных поездов в Симферополь разместят в гостиницах в Анапе

Пассажиры четырех поездов в Симферополь, остановленных в Анапе, обеспечены водой, питанием и проживанием в гостиницах, сообщает ОАО "РЖД". РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T15:15

2022-10-08T15:15

2022-10-08T15:15

следственный комитет россии (ск рф)

ржд

национальный антитеррористический комитет рф

симферополь

анапа

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Пассажиры четырех поездов в Симферополь, остановленных в Анапе, обеспечены водой, питанием и проживанием в гостиницах, сообщает ОАО "РЖД".Также на станции Анапа организована работа по возврату проездных документов без дополнительных сборов и плат. Для этого дополнительно открыты билетные кассы.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ в свою очередь заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.

https://ria.ru/20221008/most-1822471570.html

симферополь

анапа

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следственный комитет россии (ск рф), ржд, национальный антитеррористический комитет рф, симферополь, анапа, чп на крымском мосту