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Первый паром с большегрузами отправят из Керчи примерно в 20:00 - РИА Новости, 08.10.2022
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Первый паром с большегрузами отправят из Керчи примерно в 20:00
Первый паром с большегрузами отправят из Керчи примерно в 20:00 - РИА Новости, 08.10.2022
Первый паром с большегрузами отправят из Керчи примерно в 20:00
Первый паром с большегрузами будет отправлен из Керчи в 20.00-20.30 мск, заявил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T18:14
2022-10-08T18:30
керчь
чп на крымском мосту
республика крым
россия
происшествия
авто
олег крючков
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Первый паром с большегрузами будет отправлен из Керчи в 20.00-20.30 мск, заявил советник главы Крыма Олег Крючков."Паромы уже в готовности. Где-то через час начнется погрузка первых большегрузов, которые будут перевозиться в порт "Кавказ". Два парома готовы. Сейчас стихнет ветер в проливе, и первый паром - ориентировочно в 20.00-20.30 отойдет в сторону кавказского берега", - сказал Крючков в эфире "Соловьев live".
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керчь, чп на крымском мосту, республика крым, россия, происшествия, авто, олег крючков
Керчь, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Россия, Происшествия, Авто, Олег Крючков
18:14 08.10.2022 (обновлено: 18:30 08.10.2022)
 
Первый паром с большегрузами отправят из Керчи примерно в 20:00

Советник главы Крыма Крючков: первый паром с большегрузами отправят из Керчи в 20:00-20:30

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в медиабанкПолицейские на набережной в порту "Керчь" Керченской паромной переправы
Полицейские на набережной в порту Керчь Керченской паромной переправы - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Полицейские на набережной в порту "Керчь" Керченской паромной переправы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Первый паром с большегрузами будет отправлен из Керчи в 20.00-20.30 мск, заявил советник главы Крыма Олег Крючков.
"Паромы уже в готовности. Где-то через час начнется погрузка первых большегрузов, которые будут перевозиться в порт "Кавказ". Два парома готовы. Сейчас стихнет ветер в проливе, и первый паром - ориентировочно в 20.00-20.30 отойдет в сторону кавказского берега", - сказал Крючков в эфире "Соловьев live".
Паром в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 17:27
В недействующем аэропорту в Керчи около 150 фур ожидают запуска парома
 
КерчьЧП на Крымском мостуРеспублика КрымРоссияПроисшествияАвтоОлег Крючков
 
 
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