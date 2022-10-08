https://ria.ru/20221008/parom-1822505214.html

Первый паром с большегрузами отправят из Керчи примерно в 20:00

Первый паром с большегрузами отправят из Керчи примерно в 20:00 - РИА Новости, 08.10.2022

Первый паром с большегрузами отправят из Керчи примерно в 20:00

Первый паром с большегрузами будет отправлен из Керчи в 20.00-20.30 мск, заявил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T18:14

2022-10-08T18:14

2022-10-08T18:30

керчь

чп на крымском мосту

республика крым

россия

происшествия

авто

олег крючков

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Первый паром с большегрузами будет отправлен из Керчи в 20.00-20.30 мск, заявил советник главы Крыма Олег Крючков."Паромы уже в готовности. Где-то через час начнется погрузка первых большегрузов, которые будут перевозиться в порт "Кавказ". Два парома готовы. Сейчас стихнет ветер в проливе, и первый паром - ориентировочно в 20.00-20.30 отойдет в сторону кавказского берега", - сказал Крючков в эфире "Соловьев live".

https://ria.ru/20221008/fury-1822495443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

керчь, чп на крымском мосту, республика крым, россия, происшествия, авто, олег крючков