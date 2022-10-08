https://ria.ru/20221008/parom-1822505214.html
Первый паром с большегрузами отправят из Керчи примерно в 20:00
Первый паром с большегрузами отправят из Керчи примерно в 20:00 - РИА Новости, 08.10.2022
Первый паром с большегрузами отправят из Керчи примерно в 20:00
Первый паром с большегрузами будет отправлен из Керчи в 20.00-20.30 мск, заявил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T18:14
2022-10-08T18:14
2022-10-08T18:30
керчь
чп на крымском мосту
республика крым
россия
происшествия
авто
олег крючков
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Первый паром с большегрузами будет отправлен из Керчи в 20.00-20.30 мск, заявил советник главы Крыма Олег Крючков."Паромы уже в готовности. Где-то через час начнется погрузка первых большегрузов, которые будут перевозиться в порт "Кавказ". Два парома готовы. Сейчас стихнет ветер в проливе, и первый паром - ориентировочно в 20.00-20.30 отойдет в сторону кавказского берега", - сказал Крючков в эфире "Соловьев live".
https://ria.ru/20221008/fury-1822495443.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь, чп на крымском мосту, республика крым, россия, происшествия, авто, олег крючков
Керчь, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Россия, Происшествия, Авто, Олег Крючков
18:14 08.10.2022 (обновлено: 18:30 08.10.2022)
Первый паром с большегрузами отправят из Керчи примерно в 20:00
Советник главы Крыма Крючков: первый паром с большегрузами отправят из Керчи в 20:00-20:30