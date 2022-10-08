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В районе паромной переправы на Кубани образовалась пробка - РИА Новости, 08.10.2022
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В районе паромной переправы на Кубани образовалась пробка
В районе паромной переправы на Кубани образовалась пробка - РИА Новости, 08.10.2022
В районе паромной переправы на Кубани образовалась пробка
Пробка около километра образовалась в районе паромной переправы на Кубани после ЧП на Крымском мосту, для пассажиров организован подвоз воды и еды, сообщил... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T14:23
2022-10-08T14:48
чп на крымском мосту
общество
происшествия
россия
краснодарский край
тамань (станица)
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости. Пробка около километра образовалась в районе паромной переправы на Кубани после ЧП на Крымском мосту, для пассажиров организован подвоз воды и еды, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Евгений Наумов.Наумов и министр ГО и ЧС края Сергей Штриков работают в порту "Кавказ" на месте паромной переправы."Сейчас здесь наблюдается скопление транспорта, пробка около километра. Это и автомобили, и пассажирские автобусы. Полиция регулирует движение транспорта. В порту "Кавказ" для всех пассажиров организовали подвоз воды, питание, биотуалеты", - цитирует Наумова администрация края.Аналогичные парковки развернули и в районе Крымского моста в Тамани. Также для пассажиров автобусов, двигающихся в сторону Крыма, организуют размещение в гостиницах Темрюкского района.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ в свою очередь заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.
https://ria.ru/20221008/poezda-1822464858.html
https://ria.ru/20221008/pereprava-1822425503.html
россия
краснодарский край
тамань (станица)
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Дарья Буймова
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чп на крымском мосту, общество, происшествия, россия, краснодарский край, тамань (станица), национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф)
ЧП на Крымском мосту, Общество, Происшествия, Россия, Краснодарский край, Тамань (станица), Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
14:23 08.10.2022 (обновлено: 14:48 08.10.2022)
 
В районе паромной переправы на Кубани образовалась пробка

В районе паромной переправы на Кубани образовалась километровая пробка

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкПаром "Крым" в порту "Кавказ" на Керченском проливе
Паром Крым в порту Кавказ на Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Паром "Крым" в порту "Кавказ" на Керченском проливе. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости. Пробка около километра образовалась в районе паромной переправы на Кубани после ЧП на Крымском мосту, для пассажиров организован подвоз воды и еды, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Евгений Наумов.
Наумов и министр ГО и ЧС края Сергей Штриков работают в порту "Кавказ" на месте паромной переправы.
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"Сейчас здесь наблюдается скопление транспорта, пробка около километра. Это и автомобили, и пассажирские автобусы. Полиция регулирует движение транспорта. В порту "Кавказ" для всех пассажиров организовали подвоз воды, питание, биотуалеты", - цитирует Наумова администрация края.
Аналогичные парковки развернули и в районе Крымского моста в Тамани. Также для пассажиров автобусов, двигающихся в сторону Крыма, организуют размещение в гостиницах Темрюкского района.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ в свою очередь заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.
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ЧП на Крымском мостуОбществоПроисшествияРоссияКраснодарский крайТамань (станица)Национальный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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