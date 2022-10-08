14:23 08.10.2022 (обновлено: 14:48 08.10.2022)
В районе паромной переправы на Кубани образовалась пробка
В районе паромной переправы на Кубани образовалась километровая пробка
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкПаром "Крым" в порту "Кавказ" на Керченском проливе
Паром "Крым" в порту "Кавказ" на Керченском проливе. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости. Пробка около километра образовалась в районе паромной переправы на Кубани после ЧП на Крымском мосту, для пассажиров организован подвоз воды и еды, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Евгений Наумов.
Наумов и министр ГО и ЧС края Сергей Штриков работают в порту "Кавказ" на месте паромной переправы.
"Сейчас здесь наблюдается скопление транспорта, пробка около километра. Это и автомобили, и пассажирские автобусы. Полиция регулирует движение транспорта. В порту "Кавказ" для всех пассажиров организовали подвоз воды, питание, биотуалеты", - цитирует Наумова администрация края.
Аналогичные парковки развернули и в районе Крымского моста в Тамани. Также для пассажиров автобусов, двигающихся в сторону Крыма, организуют размещение в гостиницах Темрюкского района.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ в свою очередь заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.
Вчера, 10:21Керченская паромная переправа возобновит работу