https://ria.ru/20221008/parom-1822463787.html

В районе паромной переправы на Кубани образовалась пробка

В районе паромной переправы на Кубани образовалась пробка - РИА Новости, 08.10.2022

В районе паромной переправы на Кубани образовалась пробка

Пробка около километра образовалась в районе паромной переправы на Кубани после ЧП на Крымском мосту, для пассажиров организован подвоз воды и еды, сообщил... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T14:23

2022-10-08T14:23

2022-10-08T14:48

чп на крымском мосту

общество

происшествия

россия

краснодарский край

тамань (станица)

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости. Пробка около километра образовалась в районе паромной переправы на Кубани после ЧП на Крымском мосту, для пассажиров организован подвоз воды и еды, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Евгений Наумов.Наумов и министр ГО и ЧС края Сергей Штриков работают в порту "Кавказ" на месте паромной переправы."Сейчас здесь наблюдается скопление транспорта, пробка около километра. Это и автомобили, и пассажирские автобусы. Полиция регулирует движение транспорта. В порту "Кавказ" для всех пассажиров организовали подвоз воды, питание, биотуалеты", - цитирует Наумова администрация края.Аналогичные парковки развернули и в районе Крымского моста в Тамани. Также для пассажиров автобусов, двигающихся в сторону Крыма, организуют размещение в гостиницах Темрюкского района.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ в свою очередь заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.

https://ria.ru/20221008/poezda-1822464858.html

https://ria.ru/20221008/pereprava-1822425503.html

россия

краснодарский край

тамань (станица)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

чп на крымском мосту, общество, происшествия, россия, краснодарский край, тамань (станица), национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф)