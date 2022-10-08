https://ria.ru/20221008/parom-1822447649.html
Погода позволяет запустить паромное сообщение в Крыму
Погода позволяет запустить паромное сообщение в Крыму - РИА Новости, 08.10.2022
Погода позволяет запустить паромное сообщение в Крыму
Погодные условия позволяет запустить паромное сообщение через Керченский пролив, два парома готовят, еще несколько на подходе, сообщил врио министра транспорта... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:37
2022-10-08T12:37
2022-10-08T12:49
общество
республика крым
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Погодные условия позволяет запустить паромное сообщение через Керченский пролив, два парома готовят, еще несколько на подходе, сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко."Ведется работа по запуску паромной переправы из Керчи в порт "Кавказ". В настоящие время ведется пусконаладка и запуск двух паромов, и еще несколько паромов осуществляет движение в направление Республики Крым. Организовать движение средних судов, конечно же, возможно. Организовываются мероприятия, связанные с тестированием паром для запуска сегодня регулярного паромного сообщения", - сказал Лукашенко журналистам.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
https://ria.ru/20221008/suda-1822448882.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика крым, чп на крымском мосту
Общество, Республика Крым, ЧП на Крымском мосту
12:37 08.10.2022 (обновлено: 12:49 08.10.2022)
Погода позволяет запустить паромное сообщение в Крыму
Минтранс Крыма: погода позволяет запустить паромное сообщение