https://ria.ru/20221008/parizh-1822498149.html

В Париже началась манифестация с требованием отставки Макрона

В Париже началась манифестация с требованием отставки Макрона - РИА Новости, 08.10.2022

В Париже началась манифестация с требованием отставки Макрона

В Париже проходит манифестация с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона, в ней участвуют тысячи человек, передаёт корреспондент РИА Новости с РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T17:38

2022-10-08T17:38

2022-10-08T18:01

в мире

эммануэль макрон

анастасия иванова

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ПАРИЖ, 8 окт - РИА Новости, Анастасия Иванова. В Париже проходит манифестация с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона, в ней участвуют тысячи человек, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Шествие стартовало после 15:00 по местному времени с площади 18 июня 1940 года, расположенной между 15-м и 6-м округами французской столицы.Манифестация проходит по призыву движения "желтые жилеты" и движения "Патриоты" во главе с Флорианом Филиппо.Протестующие требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона. Они также выступают против членства Франции в НАТО и поставок оружия Украине.По оценкам корреспондента РИА Новости, в манифестации принимают участие тысячи человек. Шествие проходит мирно под контролем немногочисленных сотрудников полиции.29 сентября во Франции прошла всеобщая национальная забастовка против повышения пенсионного возраста, а также с требованием повысить заработную плату. В этой связи в Париже и других городах страны прошли массовые демонстрации. Акции протеста во французской столице сопровождалась столкновениями демонстрантов с полицией, беспорядками и жёсткими задержаниями. По данным крупнейшего французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), в манифестациях по всей Франции приняли участие более 250 тыс человек.

https://ria.ru/20221008/zabastovka-1822466104.html

https://ria.ru/20221008/berlin-1822483036.html

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Манифестация в Париже с требованием отставки Макрона Манифестация в Париже с требованием отставки Макрона 2022-10-08T17:38 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эммануэль макрон, анастасия иванова, украина, париж, франция