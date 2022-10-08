https://ria.ru/20221008/parizh-1822498149.html
В Париже началась манифестация с требованием отставки Макрона
В Париже началась манифестация с требованием отставки Макрона - РИА Новости, 08.10.2022
В Париже началась манифестация с требованием отставки Макрона
В Париже проходит манифестация с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона, в ней участвуют тысячи человек, передаёт корреспондент РИА Новости с РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T17:38
2022-10-08T17:38
2022-10-08T18:01
в мире
эммануэль макрон
анастасия иванова
украина
париж
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822499685_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_09ab3726c1c03d9c44c6f72f413e8413.jpg
ПАРИЖ, 8 окт - РИА Новости, Анастасия Иванова. В Париже проходит манифестация с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона, в ней участвуют тысячи человек, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Шествие стартовало после 15:00 по местному времени с площади 18 июня 1940 года, расположенной между 15-м и 6-м округами французской столицы.Манифестация проходит по призыву движения "желтые жилеты" и движения "Патриоты" во главе с Флорианом Филиппо.Протестующие требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона. Они также выступают против членства Франции в НАТО и поставок оружия Украине.По оценкам корреспондента РИА Новости, в манифестации принимают участие тысячи человек. Шествие проходит мирно под контролем немногочисленных сотрудников полиции.29 сентября во Франции прошла всеобщая национальная забастовка против повышения пенсионного возраста, а также с требованием повысить заработную плату. В этой связи в Париже и других городах страны прошли массовые демонстрации. Акции протеста во французской столице сопровождалась столкновениями демонстрантов с полицией, беспорядками и жёсткими задержаниями. По данным крупнейшего французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), в манифестациях по всей Франции приняли участие более 250 тыс человек.
https://ria.ru/20221008/zabastovka-1822466104.html
https://ria.ru/20221008/berlin-1822483036.html
украина
париж
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822499685_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6579c4fd9818313f25ef84b21a95beef.jpg
Манифестация в Париже с требованием отставки Макрона
Манифестация в Париже с требованием отставки Макрона
2022-10-08T17:38
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, анастасия иванова, украина, париж, франция
В мире, Эммануэль Макрон, Анастасия Иванова, Украина, Париж, Франция
17:38 08.10.2022 (обновлено: 18:01 08.10.2022)
В Париже началась манифестация с требованием отставки Макрона
В Париже тысячи людей вышли на манифестацию с требованием отставки Макрона
ПАРИЖ, 8 окт - РИА Новости, Анастасия Иванова. В Париже проходит манифестация с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона, в ней участвуют тысячи человек, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Шествие стартовало после 15:00 по местному времени с площади 18 июня 1940 года, расположенной между 15-м и 6-м округами французской столицы.
Манифестация проходит по призыву движения "желтые жилеты" и движения "Патриоты" во главе с Флорианом Филиппо.
Протестующие требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона. Они также выступают против членства Франции в НАТО и поставок оружия Украине.
По оценкам корреспондента РИА Новости, в манифестации принимают участие тысячи человек. Шествие проходит мирно под контролем немногочисленных сотрудников полиции.
"Мы собрались здесь, чтобы выразить осуждение политики президента Франции, который поставляет Украине оружие для войны, которая нас не касается, оружие для украинского правительства нацистов! Из-за этого у нас теперь нет газа, нет электроэнергии для обеспечения работы предприятий и отопления в домах. Это недопустимо! Президент Франции должны быть отстранен от власти за предательство! Он предал Францию", - заявила в беседе с агентством участница демонстрации.
29 сентября во Франции прошла всеобщая национальная забастовка против повышения пенсионного возраста, а также с требованием повысить заработную плату. В этой связи в Париже и других городах страны прошли массовые демонстрации. Акции протеста во французской столице сопровождалась столкновениями демонстрантов с полицией, беспорядками и жёсткими задержаниями. По данным крупнейшего французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), в манифестациях по всей Франции приняли участие более 250 тыс человек.