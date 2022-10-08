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В Совфеде не сомневаются, что Россия ответит на ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
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В Совфеде не сомневаются, что Россия ответит на ЧП на Крымском мосту
В Совфеде не сомневаются, что Россия ответит на ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
В Совфеде не сомневаются, что Россия ответит на ЧП на Крымском мосту
Нет сомнений, что со стороны соответствующих российских ведомств - Минобороны и других - будет дан адекватный, осознанный и, возможно, ассимметричный ответ на... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T09:33
2022-10-08T10:36
республика крым
чп на крымском мосту
александр башкин
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Нет сомнений, что со стороны соответствующих российских ведомств - Минобороны и других - будет дан адекватный, осознанный и, возможно, ассимметричный ответ на "дерзкий удар" по Крымскому мосту, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."Нет сомнений том, что соответствующие ведомства - Минобороны и другие - дадут адекватный, осознанный и, возможно, асимметричный ответ на этот дерзкий удар", - заявил он.Башкин считает, что за произошедшим стоит не только Украина, но Запад."Это очень серьезный вызов не только со стороны Украины, поскольку Киев без поручений Запада и консультаций с ним ничего более-менее заметного не делает. Это вызов и со стороны Запада", - заявил сенатор.Как подчеркнул Башкин, Запад продолжает планомерно подталкивать мир к "глобальному конфликту и катастрофе"."И произошедшее на Крымском мосту я расцениваю как шаг к этой катастрофе", - добавил он.
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республика крым
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Кадры горящих цистерн на Крымском мосту
На Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. "Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в направлении Крымского полуострова", — говорится в сообщении. По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Арка над сухопутной частью моста не повреждена.
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республика крым, чп на крымском мосту, александр башкин, россия
Республика Крым, ЧП на Крымском мосту, Александр Башкин, Россия
09:33 08.10.2022 (обновлено: 10:36 08.10.2022)
 
В Совфеде не сомневаются, что Россия ответит на ЧП на Крымском мосту

Сенатор Башкин не сомневается, что Россия даст адекватный ответ на ЧП на Крымском мосту

© фото очевидцаПожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту
© фото очевидца
Пожар на Крымском мосту
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Нет сомнений, что со стороны соответствующих российских ведомств - Минобороны и других - будет дан адекватный, осознанный и, возможно, ассимметричный ответ на "дерзкий удар" по Крымскому мосту, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.
Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
"Нет сомнений том, что соответствующие ведомства - Минобороны и другие - дадут адекватный, осознанный и, возможно, асимметричный ответ на этот дерзкий удар", - заявил он.
Башкин считает, что за произошедшим стоит не только Украина, но Запад.
© фото очевидцаПоследствия взрыва на Крымском мосту
Последствия взрыва на Крымском мосту
© фото очевидца
Последствия взрыва на Крымском мосту
"Это очень серьезный вызов не только со стороны Украины, поскольку Киев без поручений Запада и консультаций с ним ничего более-менее заметного не делает. Это вызов и со стороны Запада", - заявил сенатор.
Как подчеркнул Башкин, Запад продолжает планомерно подталкивать мир к "глобальному конфликту и катастрофе".
"И произошедшее на Крымском мосту я расцениваю как шаг к этой катастрофе", - добавил он.
Пожар на Крымском мосту
Вчера, 09:22
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Республика КрымЧП на Крымском мостуАлександр БашкинРоссия
 
 
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