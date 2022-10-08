https://ria.ru/20221008/otvet-1822420154.html

В Совфеде не сомневаются, что Россия ответит на ЧП на Крымском мосту

В Совфеде не сомневаются, что Россия ответит на ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022

В Совфеде не сомневаются, что Россия ответит на ЧП на Крымском мосту

Нет сомнений, что со стороны соответствующих российских ведомств - Минобороны и других - будет дан адекватный, осознанный и, возможно, ассимметричный ответ на... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T09:33

2022-10-08T09:33

2022-10-08T10:36

республика крым

чп на крымском мосту

александр башкин

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Нет сомнений, что со стороны соответствующих российских ведомств - Минобороны и других - будет дан адекватный, осознанный и, возможно, ассимметричный ответ на "дерзкий удар" по Крымскому мосту, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."Нет сомнений том, что соответствующие ведомства - Минобороны и другие - дадут адекватный, осознанный и, возможно, асимметричный ответ на этот дерзкий удар", - заявил он.Башкин считает, что за произошедшим стоит не только Украина, но Запад."Это очень серьезный вызов не только со стороны Украины, поскольку Киев без поручений Запада и консультаций с ним ничего более-менее заметного не делает. Это вызов и со стороны Запада", - заявил сенатор.Как подчеркнул Башкин, Запад продолжает планомерно подталкивать мир к "глобальному конфликту и катастрофе"."И произошедшее на Крымском мосту я расцениваю как шаг к этой катастрофе", - добавил он.

https://ria.ru/20221008/chp-1822418512.html

республика крым

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры горящих цистерн на Крымском мосту На Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. "Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в направлении Крымского полуострова", — говорится в сообщении. По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Арка над сухопутной частью моста не повреждена. 2022-10-08T09:33 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, чп на крымском мосту, александр башкин, россия