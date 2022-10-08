https://ria.ru/20221008/oteli-1822540675.html
Крымские отели поддержали бесплатное продление проживания туристов на сутки
Крымские отели поддержали бесплатное продление проживания туристов на сутки - РИА Новости, 08.10.2022
Крымские отели поддержали бесплатное продление проживания туристов на сутки
Все отели Крыма подтвердили, что дадут возможность туристам задержаться еще на сутки без оплаты, сообщил журналистам главы региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T21:51
2022-10-08T21:51
2022-10-08T21:51
туризм
сергей аксенов (политик)
россия
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
республика крым
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ТАМАНЬ, 8 окт – РИА Новости. Все отели Крыма подтвердили, что дадут возможность туристам задержаться еще на сутки без оплаты, сообщил журналистам главы региона Сергей Аксенов.Утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.
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сергей аксенов (политик), россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, республика крым
Туризм, Сергей Аксенов (политик), Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту, Республика Крым
Крымские отели поддержали бесплатное продление проживания туристов на сутки
Аксенов: все отели Крыма поддержали бесплатное продление проживания туристов на сутки