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Крымские отели поддержали бесплатное продление проживания туристов на сутки - РИА Новости, 08.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221008/oteli-1822540675.html
Крымские отели поддержали бесплатное продление проживания туристов на сутки
Крымские отели поддержали бесплатное продление проживания туристов на сутки - РИА Новости, 08.10.2022
Крымские отели поддержали бесплатное продление проживания туристов на сутки
Все отели Крыма подтвердили, что дадут возможность туристам задержаться еще на сутки без оплаты, сообщил журналистам главы региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T21:51
2022-10-08T21:51
туризм
сергей аксенов (политик)
россия
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
республика крым
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ТАМАНЬ, 8 окт – РИА Новости. Все отели Крыма подтвердили, что дадут возможность туристам задержаться еще на сутки без оплаты, сообщил журналистам главы региона Сергей Аксенов.Утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.
https://ria.ru/20221008/krym-1822485404.html
россия
республика крым
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сергей аксенов (политик), россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, республика крым
Туризм, Сергей Аксенов (политик), Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту, Республика Крым
21:51 08.10.2022
 
Крымские отели поддержали бесплатное продление проживания туристов на сутки

Аксенов: все отели Крыма поддержали бесплатное продление проживания туристов на сутки

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкНабережная в Ялте
Набережная в Ялте - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Набережная в Ялте. Архивное фото
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ТАМАНЬ, 8 окт – РИА Новости. Все отели Крыма подтвердили, что дадут возможность туристам задержаться еще на сутки без оплаты, сообщил журналистам главы региона Сергей Аксенов.
"Те меры, которые мы принимали в той части, что отели дали на сутки задержаться без оплаты. Все подтверждают, так и будет", - сказал Аксенов.
Утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
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ТуризмСергей Аксенов (политик)РоссияНациональный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)ЧП на Крымском мостуРеспублика Крым
 
 
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