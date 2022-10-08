https://ria.ru/20221008/oteli-1822540675.html

Крымские отели поддержали бесплатное продление проживания туристов на сутки

Крымские отели поддержали бесплатное продление проживания туристов на сутки - РИА Новости, 08.10.2022

Крымские отели поддержали бесплатное продление проживания туристов на сутки

Все отели Крыма подтвердили, что дадут возможность туристам задержаться еще на сутки без оплаты, сообщил журналистам главы региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T21:51

2022-10-08T21:51

2022-10-08T21:51

туризм

сергей аксенов (политик)

россия

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

республика крым

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ТАМАНЬ, 8 окт – РИА Новости. Все отели Крыма подтвердили, что дадут возможность туристам задержаться еще на сутки без оплаты, сообщил журналистам главы региона Сергей Аксенов.Утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.

https://ria.ru/20221008/krym-1822485404.html

россия

республика крым

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сергей аксенов (политик), россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, республика крым