Рейтинг@Mail.ru
В Орске задержали третьего грабителя из банды, напавшей на инкассаторов - РИА Новости, 08.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221008/orsk-1822454332.html
В Орске задержали третьего грабителя из банды, напавшей на инкассаторов
В Орске задержали третьего грабителя из банды, напавшей на инкассаторов - РИА Новости, 08.10.2022
В Орске задержали третьего грабителя из банды, напавшей на инкассаторов
Задержаны все трое грабителей, напавших на сотрудников инкассации в Орске, один из них при задержании причинил себе смертельное ранение, сообщает СУ СК России... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T13:24
2022-10-08T17:10
происшествия
ирина волк
орск
россия
оренбургская область
почта россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
УФА, 8 окт — РИА Новости. Задержаны все трое грабителей, напавших на сотрудников инкассации в Орске, один из них при задержании причинил себе смертельное ранение, сообщает СУ СК России по Оренбургской области.Инцидент с нападением произошел в пятницу. Официальный представитель МВД России Ирина Волк ранее в субботу сообщила, что одного грабителя задержали, второй из напавших при задержании "причинил себе смертельное ранение", а третьего разыскивают."В ходе проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении расследуемого преступления установлены трое граждан — жители города Орска и Кемеровской области. Двое задержаны, третий подозреваемый причинил себе смертельное ранение", — говорится в сообщении СУ СК России по Оренбургской области.В следственный орган также доставлена работник почтового отделения, которая будет проверяться на возможное предоставление информации подозреваемым при планировании нападения, информирует ведомство.По версии следствия, 7 октября, трое мужчин напали на троих почтальонов по сопровождению денежных средств и почтовых отправлений АО "Почта России" и после угрозы применения к ним огнестрельного оружия и применения насилия открыто похитили из служебного автомобиля марки УАЗ денежные средства в особо крупном размере, после чего, завладев чужим имуществом, скрылись с места происшествия."После того как подозреваемые скрылись с похищенным имуществом, работники службы инкассации на служебном автомобиле начали их преследование и настигли возле дома № 32 по ул. Краматорской в городе Орске, где в одного из инкассаторов был произведен выстрел в область живота, от которого впоследствии наступила его смерть в медицинском учреждении", — сообщает областной следком.
https://ria.ru/20221008/orsk-1822454041.html
https://ria.ru/20221007/grabiteli-1822243077.html
орск
россия
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ирина волк, орск, россия, оренбургская область, почта россии
Происшествия, Ирина Волк, Орск, Россия, Оренбургская область, Почта России
13:24 08.10.2022 (обновлено: 17:10 08.10.2022)
 
В Орске задержали третьего грабителя из банды, напавшей на инкассаторов

В Орске задержали всех троих грабителей, напавших на сотрудников инкассации

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 8 окт — РИА Новости. Задержаны все трое грабителей, напавших на сотрудников инкассации в Орске, один из них при задержании причинил себе смертельное ранение, сообщает СУ СК России по Оренбургской области.
Инцидент с нападением произошел в пятницу. Официальный представитель МВД России Ирина Волк ранее в субботу сообщила, что одного грабителя задержали, второй из напавших при задержании "причинил себе смертельное ранение", а третьего разыскивают.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 13:19
Один из напавших на инкассаторов в Орске умер при задержании
"В ходе проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении расследуемого преступления установлены трое граждан — жители города Орска и Кемеровской области. Двое задержаны, третий подозреваемый причинил себе смертельное ранение", — говорится в сообщении СУ СК России по Оренбургской области.
В следственный орган также доставлена работник почтового отделения, которая будет проверяться на возможное предоставление информации подозреваемым при планировании нападения, информирует ведомство.
По версии следствия, 7 октября, трое мужчин напали на троих почтальонов по сопровождению денежных средств и почтовых отправлений АО "Почта России" и после угрозы применения к ним огнестрельного оружия и применения насилия открыто похитили из служебного автомобиля марки УАЗ денежные средства в особо крупном размере, после чего, завладев чужим имуществом, скрылись с места происшествия.
"После того как подозреваемые скрылись с похищенным имуществом, работники службы инкассации на служебном автомобиле начали их преследование и настигли возле дома № 32 по ул. Краматорской в городе Орске, где в одного из инкассаторов был произведен выстрел в область живота, от которого впоследствии наступила его смерть в медицинском учреждении", — сообщает областной следком.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 14:57
Убившие инкассатора в Оренбуржье скрылись с деньгами и пистолетом
 
ПроисшествияИрина ВолкОрскРоссияОренбургская областьПочта России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала