https://ria.ru/20221008/orsk-1822454332.html

В Орске задержали третьего грабителя из банды, напавшей на инкассаторов

В Орске задержали третьего грабителя из банды, напавшей на инкассаторов - РИА Новости, 08.10.2022

В Орске задержали третьего грабителя из банды, напавшей на инкассаторов

Задержаны все трое грабителей, напавших на сотрудников инкассации в Орске, один из них при задержании причинил себе смертельное ранение, сообщает СУ СК России... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T13:24

2022-10-08T13:24

2022-10-08T17:10

происшествия

ирина волк

орск

россия

оренбургская область

почта россии

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УФА, 8 окт — РИА Новости. Задержаны все трое грабителей, напавших на сотрудников инкассации в Орске, один из них при задержании причинил себе смертельное ранение, сообщает СУ СК России по Оренбургской области.Инцидент с нападением произошел в пятницу. Официальный представитель МВД России Ирина Волк ранее в субботу сообщила, что одного грабителя задержали, второй из напавших при задержании "причинил себе смертельное ранение", а третьего разыскивают."В ходе проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении расследуемого преступления установлены трое граждан — жители города Орска и Кемеровской области. Двое задержаны, третий подозреваемый причинил себе смертельное ранение", — говорится в сообщении СУ СК России по Оренбургской области.В следственный орган также доставлена работник почтового отделения, которая будет проверяться на возможное предоставление информации подозреваемым при планировании нападения, информирует ведомство.По версии следствия, 7 октября, трое мужчин напали на троих почтальонов по сопровождению денежных средств и почтовых отправлений АО "Почта России" и после угрозы применения к ним огнестрельного оружия и применения насилия открыто похитили из служебного автомобиля марки УАЗ денежные средства в особо крупном размере, после чего, завладев чужим имуществом, скрылись с места происшествия."После того как подозреваемые скрылись с похищенным имуществом, работники службы инкассации на служебном автомобиле начали их преследование и настигли возле дома № 32 по ул. Краматорской в городе Орске, где в одного из инкассаторов был произведен выстрел в область живота, от которого впоследствии наступила его смерть в медицинском учреждении", — сообщает областной следком.

https://ria.ru/20221008/orsk-1822454041.html

https://ria.ru/20221007/grabiteli-1822243077.html

орск

россия

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ирина волк, орск, россия, оренбургская область, почта россии