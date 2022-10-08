13:24 08.10.2022 (обновлено: 17:10 08.10.2022)
В Орске задержали третьего грабителя из банды, напавшей на инкассаторов
В Орске задержали всех троих грабителей, напавших на сотрудников инкассации
Полицейский. Архивное фото
УФА, 8 окт — РИА Новости. Задержаны все трое грабителей, напавших на сотрудников инкассации в Орске, один из них при задержании причинил себе смертельное ранение, сообщает СУ СК России по Оренбургской области.
Инцидент с нападением произошел в пятницу. Официальный представитель МВД России Ирина Волк ранее в субботу сообщила, что одного грабителя задержали, второй из напавших при задержании "причинил себе смертельное ранение", а третьего разыскивают.
"В ходе проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении расследуемого преступления установлены трое граждан — жители города Орска и Кемеровской области. Двое задержаны, третий подозреваемый причинил себе смертельное ранение", — говорится в сообщении СУ СК России по Оренбургской области.
В следственный орган также доставлена работник почтового отделения, которая будет проверяться на возможное предоставление информации подозреваемым при планировании нападения, информирует ведомство.
По версии следствия, 7 октября, трое мужчин напали на троих почтальонов по сопровождению денежных средств и почтовых отправлений АО "Почта России" и после угрозы применения к ним огнестрельного оружия и применения насилия открыто похитили из служебного автомобиля марки УАЗ денежные средства в особо крупном размере, после чего, завладев чужим имуществом, скрылись с места происшествия.
"После того как подозреваемые скрылись с похищенным имуществом, работники службы инкассации на служебном автомобиле начали их преследование и настигли возле дома № 32 по ул. Краматорской в городе Орске, где в одного из инкассаторов был произведен выстрел в область живота, от которого впоследствии наступила его смерть в медицинском учреждении", — сообщает областной следком.