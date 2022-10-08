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Один из напавших на инкассаторов в Орске умер при задержании - РИА Новости, 08.10.2022
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Один из напавших на инкассаторов в Орске умер при задержании
Один из напавших на инкассаторов в Орске умер при задержании - РИА Новости, 08.10.2022
Один из напавших на инкассаторов в Орске умер при задержании
Один из причастных к нападению на инкассаторов в Орске "причинил себе смертельное ранение" во время задержания, а его подельник задержан, сообщила журналистам... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T13:19
2022-10-08T14:22
происшествия
ирина волк
орск
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Один из причастных к нападению на инкассаторов в Орске "причинил себе смертельное ранение" во время задержания, а его подельник задержан, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили в Орске автомобиль с двумя подозреваемыми в нападении на инкассаторов 7 октября. При задержании один из мужчин причинил себе смертельное ранение. Второй подозреваемого задержали. В машине нашли два пистолета и сумку с деньгами.В пятницу в Орске трое неизвестных совершили вооруженный налет на сотрудников инкассации, которые находились в служебном автомобиле, и застрелили одного из них, сообщали РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК РФ. Нападавшие завладели служебным пистолетом, похитили деньги (сумма неизвестна) и скрылись.В СУСК РФ по региону по факту нападения возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "Покушение на убийство, сопряженное с разбоем, в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия, в особо крупном размере".
https://ria.ru/20221007/grabiteli-1822243077.html
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происшествия, ирина волк, орск, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ирина Волк, Орск, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
13:19 08.10.2022 (обновлено: 14:22 08.10.2022)
 
Один из напавших на инкассаторов в Орске умер при задержании

Один из напавших на инкассаторов в Орске покончил с собой при задержании

© РИА Новости / Владимир АстапковичНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Один из причастных к нападению на инкассаторов в Орске "причинил себе смертельное ранение" во время задержания, а его подельник задержан, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили в Орске автомобиль с двумя подозреваемыми в нападении на инкассаторов 7 октября. При задержании один из мужчин причинил себе смертельное ранение. Второй подозреваемого задержали. В машине нашли два пистолета и сумку с деньгами.
В пятницу в Орске трое неизвестных совершили вооруженный налет на сотрудников инкассации, которые находились в служебном автомобиле, и застрелили одного из них, сообщали РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК РФ. Нападавшие завладели служебным пистолетом, похитили деньги (сумма неизвестна) и скрылись.
В СУСК РФ по региону по факту нападения возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "Покушение на убийство, сопряженное с разбоем, в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия, в особо крупном размере".
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 14:57
Убившие инкассатора в Оренбуржье скрылись с деньгами и пистолетом
 
ПроисшествияИрина ВолкОрскРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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