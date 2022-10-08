https://ria.ru/20221008/orsk-1822454041.html

Один из напавших на инкассаторов в Орске умер при задержании

Один из напавших на инкассаторов в Орске умер при задержании - РИА Новости, 08.10.2022

Один из напавших на инкассаторов в Орске умер при задержании

Один из причастных к нападению на инкассаторов в Орске "причинил себе смертельное ранение" во время задержания, а его подельник задержан, сообщила журналистам... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T13:19

2022-10-08T13:19

2022-10-08T14:22

происшествия

ирина волк

орск

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Один из причастных к нападению на инкассаторов в Орске "причинил себе смертельное ранение" во время задержания, а его подельник задержан, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили в Орске автомобиль с двумя подозреваемыми в нападении на инкассаторов 7 октября. При задержании один из мужчин причинил себе смертельное ранение. Второй подозреваемого задержали. В машине нашли два пистолета и сумку с деньгами.В пятницу в Орске трое неизвестных совершили вооруженный налет на сотрудников инкассации, которые находились в служебном автомобиле, и застрелили одного из них, сообщали РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК РФ. Нападавшие завладели служебным пистолетом, похитили деньги (сумма неизвестна) и скрылись.В СУСК РФ по региону по факту нападения возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "Покушение на убийство, сопряженное с разбоем, в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия, в особо крупном размере".

https://ria.ru/20221007/grabiteli-1822243077.html

орск

россия

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Дарья Буймова

происшествия, ирина волк, орск, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)