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Вучич заявил, что Косово не вступит в ООН, пока он президент Сербии
Вучич заявил, что Косово не вступит в ООН, пока он президент Сербии - РИА Новости, 08.10.2022
Вучич заявил, что Косово не вступит в ООН, пока он президент Сербии
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам заявил, что пока он возглавляет государство, власти страны не согласятся на членство... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:00
2022-10-08T12:00
2022-10-08T12:00
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БЕЛГРАД, 8 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам заявил, что пока он возглавляет государство, власти страны не согласятся на членство самопровозглашенной республики Косово в ООН.По его словам, Запад в последнее время усилил давление на официальный Белград, чтобы "отнять аргумент Косово из рук Владимира Путина и РФ, которые могут ссылаться на этот прецедент" в случае с ситуацией на Украине."Как бы там ни было, в данной момент нет воли, мы говорили об этом и с главой правительства (Аной Брнабич – ред.), нет воли у сербского руководства, и пока я президент, у исполнительной власти не будет воли для принятия независимости Косово и членства Косово в ООН", - заявил Вучич в обращении.
https://ria.ru/20221006/sanktsii-1821929623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр вучич, косово, сербия, оон
В мире, Александр Вучич, Косово, Сербия, ООН
Вучич заявил, что Косово не вступит в ООН, пока он президент Сербии
Вучич заявил, что власти Сербии не согласятся на членство Косово в ООН, пока он президент