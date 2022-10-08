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Вучич заявил, что Косово не вступит в ООН, пока он президент Сербии - РИА Новости, 08.10.2022
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Вучич заявил, что Косово не вступит в ООН, пока он президент Сербии
Вучич заявил, что Косово не вступит в ООН, пока он президент Сербии - РИА Новости, 08.10.2022
Вучич заявил, что Косово не вступит в ООН, пока он президент Сербии
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам заявил, что пока он возглавляет государство, власти страны не согласятся на членство... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:00
2022-10-08T12:00
в мире
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БЕЛГРАД, 8 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам заявил, что пока он возглавляет государство, власти страны не согласятся на членство самопровозглашенной республики Косово в ООН.По его словам, Запад в последнее время усилил давление на официальный Белград, чтобы "отнять аргумент Косово из рук Владимира Путина и РФ, которые могут ссылаться на этот прецедент" в случае с ситуацией на Украине."Как бы там ни было, в данной момент нет воли, мы говорили об этом и с главой правительства (Аной Брнабич – ред.), нет воли у сербского руководства, и пока я президент, у исполнительной власти не будет воли для принятия независимости Косово и членства Косово в ООН", - заявил Вучич в обращении.
https://ria.ru/20221006/sanktsii-1821929623.html
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в мире, александр вучич, косово, сербия, оон
В мире, Александр Вучич, Косово, Сербия, ООН
12:00 08.10.2022
 
Вучич заявил, что Косово не вступит в ООН, пока он президент Сербии

Вучич заявил, что власти Сербии не согласятся на членство Косово в ООН, пока он президент

© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 8 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам заявил, что пока он возглавляет государство, власти страны не согласятся на членство самопровозглашенной республики Косово в ООН.
По его словам, Запад в последнее время усилил давление на официальный Белград, чтобы "отнять аргумент Косово из рук Владимира Путина и РФ, которые могут ссылаться на этот прецедент" в случае с ситуацией на Украине.
"Как бы там ни было, в данной момент нет воли, мы говорили об этом и с главой правительства (Аной Брнабич – ред.), нет воли у сербского руководства, и пока я президент, у исполнительной власти не будет воли для принятия независимости Косово и членства Косово в ООН", - заявил Вучич в обращении.
Министр обороны Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 12:21
Глава МВД Сербии заявил о введении "первого пакета санкций" против Белграда
 
В миреАлександр ВучичКосовоСербияООН
 
 
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