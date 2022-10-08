https://ria.ru/20221008/oon-1822441291.html

Вучич заявил, что Косово не вступит в ООН, пока он президент Сербии

Вучич заявил, что Косово не вступит в ООН, пока он президент Сербии - РИА Новости, 08.10.2022

Вучич заявил, что Косово не вступит в ООН, пока он президент Сербии

Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам заявил, что пока он возглавляет государство, власти страны не согласятся на членство... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T12:00

2022-10-08T12:00

2022-10-08T12:00

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александр вучич

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БЕЛГРАД, 8 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам заявил, что пока он возглавляет государство, власти страны не согласятся на членство самопровозглашенной республики Косово в ООН.По его словам, Запад в последнее время усилил давление на официальный Белград, чтобы "отнять аргумент Косово из рук Владимира Путина и РФ, которые могут ссылаться на этот прецедент" в случае с ситуацией на Украине."Как бы там ни было, в данной момент нет воли, мы говорили об этом и с главой правительства (Аной Брнабич – ред.), нет воли у сербского руководства, и пока я президент, у исполнительной власти не будет воли для принятия независимости Косово и членства Косово в ООН", - заявил Вучич в обращении.

https://ria.ru/20221006/sanktsii-1821929623.html

косово

сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, александр вучич, косово, сербия, оон