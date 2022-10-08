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ВСУ выпустили снаряд натовского калибра по Ворошиловскому району Донецка
ВСУ выпустили снаряд натовского калибра по Ворошиловскому району Донецка - РИА Новости, 08.10.2022
ВСУ выпустили снаряд натовского калибра по Ворошиловскому району Донецка
Украинские войска выпустили снаряд калибром 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T23:35
2022-10-08T23:35
2022-10-08T23:35
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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили снаряд калибром 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, сильный хлопок раздался в центре Донецка."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 23.04 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Ворошиловский район): выпущен один снаряд калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221008/podrostok-1822519964.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), украина, сша, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, США, НАТО, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили снаряд натовского калибра по Ворошиловскому району Донецка
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили снаряд натовского калибра по Донецку