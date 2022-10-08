https://ria.ru/20221008/obstrel-1822512552.html
Украинские войска обстреляли жилые дома в Новой Каховке
Украинские войска обстреляли жилые дома в Новой Каховке - РИА Новости, 08.10.2022
Украинские войска обстреляли жилые дома в Новой Каховке
Украинские войска обстреляли жилые дома в Новой Каховке, есть разрушения, информация о пострадавших уточняется, сообщил в субботу журналистам представитель... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T18:51
2022-10-08T18:51
2022-10-08T19:04
специальная военная операция на украине
новая каховка
украина
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 8 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли жилые дома в Новой Каховке, есть разрушения, информация о пострадавших уточняется, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб области."В 18:20 ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру по адресу Новая Каховка улица Гидростроителей 125, жертвы уточняются", - сообщил представитель экстренных служб региона и предоставил в распоряжение журналистам фотографии разрушенных в результате обстрела домов.
https://ria.ru/20221008/kakhovka-1822509235.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новая каховка, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
18:51 08.10.2022 (обновлено: 19:04 08.10.2022)
Украинские войска обстреляли жилые дома в Новой Каховке
Украинские войска обстреляли жилые дома в Новой Каховке, есть разрушения