https://ria.ru/20221008/obstrel-1822512552.html

Украинские войска обстреляли жилые дома в Новой Каховке

Украинские войска обстреляли жилые дома в Новой Каховке - РИА Новости, 08.10.2022

Украинские войска обстреляли жилые дома в Новой Каховке

Украинские войска обстреляли жилые дома в Новой Каховке, есть разрушения, информация о пострадавших уточняется, сообщил в субботу журналистам представитель... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T18:51

2022-10-08T18:51

2022-10-08T19:04

специальная военная операция на украине

новая каховка

украина

вооруженные силы украины

в мире

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ХЕРСОН, 8 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли жилые дома в Новой Каховке, есть разрушения, информация о пострадавших уточняется, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб области."В 18:20 ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру по адресу Новая Каховка улица Гидростроителей 125, жертвы уточняются", - сообщил представитель экстренных служб региона и предоставил в распоряжение журналистам фотографии разрушенных в результате обстрела домов.

https://ria.ru/20221008/kakhovka-1822509235.html

новая каховка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новая каховка, украина, вооруженные силы украины, в мире