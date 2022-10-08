https://ria.ru/20221008/obstrel-1822433947.html
ВСУ обстреляли белгородское село Бирюч, ранена девушка
ВСУ обстреляли белгородское село Бирюч, ранена девушка - РИА Новости, 08.10.2022
ВСУ обстреляли белгородское село Бирюч, ранена девушка
Село Бирюч Валуйского городского округа обстреляно со стороны Украины, ранена молодая девушка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T11:23
2022-10-08T11:23
2022-10-08T13:11
происшествия
вячеслав гладков
украина
белгородская область
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Село Бирюч Валуйского городского округа обстреляно со стороны Украины, ранена молодая девушка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."ВСУ обстреляли село Бирюч Валуйского городского округа. По предварительным данным, ранена мирная жительница, девушка 16 лет. Бригада медиков выехала на место", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.Он уточнил, что о последствиях на земле данные уточняются, более подробная информация будет позже.Позднее глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов сообщил, что девушка "получила осколочное ранение мягких тканей задней поверхности левого бедра". "В настоящее время пострадавшая находится в Валуйской ЦРБ. Её жизни ничего не угрожает", - сообщил он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
https://radiosputnik.ria.ru/20221007/obstrely-1822389258.html
https://ria.ru/20221007/terrorizm-1822191200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, вячеслав гладков, украина, белгородская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Вячеслав Гладков, Украина, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
11:23 08.10.2022 (обновлено: 13:11 08.10.2022)
ВСУ обстреляли белгородское село Бирюч, ранена девушка
Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле ВСУ села Бирюч, пострадал один человек