https://ria.ru/20221008/obstrel-1822399049.html
Жителей белгородского села эвакуировали из-за обстрелов со стороны Украины
Жителей белгородского села эвакуировали из-за обстрелов со стороны Украины - РИА Новости, 08.10.2022
Жителей белгородского села эвакуировали из-за обстрелов со стороны Украины
Жителей села Щетиновка Белгородского района эвакуировали из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T01:14
2022-10-08T01:14
2022-10-08T03:53
происшествия
вячеслав гладков
украина
белгородский район
белгородская область
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Жителей села Щетиновка Белгородского района эвакуировали из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Подробная информация о масштабе разрушений появится после подомового обхода территории, добавил Гладков.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20220913/obstrel-1816614120.html
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происшествия, вячеслав гладков, украина, белгородский район, белгородская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Вячеслав Гладков, Украина, Белгородский район, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
01:14 08.10.2022 (обновлено: 03:53 08.10.2022)
Жителей белгородского села эвакуировали из-за обстрелов со стороны Украины
Губернатор Гладков: жителей села Щетиновка эвакуировали из-за обстрелов со стороны Украины