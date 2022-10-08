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Жителей белгородского села эвакуировали из-за обстрелов со стороны Украины - РИА Новости, 08.10.2022
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Жителей белгородского села эвакуировали из-за обстрелов со стороны Украины
Жителей белгородского села эвакуировали из-за обстрелов со стороны Украины - РИА Новости, 08.10.2022
Жителей белгородского села эвакуировали из-за обстрелов со стороны Украины
Жителей села Щетиновка Белгородского района эвакуировали из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T01:14
2022-10-08T03:53
происшествия
вячеслав гладков
украина
белгородский район
белгородская область
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Жителей села Щетиновка Белгородского района эвакуировали из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Подробная информация о масштабе разрушений появится после подомового обхода территории, добавил Гладков.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
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происшествия, вячеслав гладков, украина, белгородский район, белгородская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Вячеслав Гладков, Украина, Белгородский район, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
01:14 08.10.2022 (обновлено: 03:53 08.10.2022)
 
Жителей белгородского села эвакуировали из-за обстрелов со стороны Украины

Губернатор Гладков: жителей села Щетиновка эвакуировали из-за обстрелов со стороны Украины

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Жителей села Щетиновка Белгородского района эвакуировали из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня ВСУ весь день обстреливали Щетиновку Белгородского района. Жители села находятся в безопасности: кто-то выехал к родственникам, кого-то вывезли в пункт временного размещения. Есть раненый мирный житель. Вся необходимая медицинская помощь ему оказана", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Подробная информация о масштабе разрушений появится после подомового обхода территории, добавил Гладков.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
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