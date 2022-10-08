Жителей белгородского села эвакуировали из-за обстрелов со стороны Украины

"Сегодня ВСУ весь день обстреливали Щетиновку Белгородского района. Жители села находятся в безопасности: кто-то выехал к родственникам, кого-то вывезли в пункт временного размещения. Есть раненый мирный житель. Вся необходимая медицинская помощь ему оказана", - написал глава региона в своем Telegram-канале.