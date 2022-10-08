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Украинские войска нанесли удар по Иловайску ракетами HIMARS
Украинские войска нанесли удар по Иловайску ракетами HIMARS - РИА Новости, 08.10.2022
Украинские войска нанесли удар по Иловайску ракетами HIMARS
Украинские войска обстреляли населенный пункт Иловайск в Донецкой народной республике, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T00:42
2022-10-08T00:42
2022-10-08T00:55
специальная военная операция на украине
иловайск
донецкая народная республика
сцкк
сергей лавров
украина
министерство обороны сша
нато
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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Иловайск в Донецкой народной республике, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS, заявило представительство ДНР в СЦКК.Кроме того, в 0.13 украинские силовики выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка.На этой неделе заместитель помощника главы Пентагона Лаура Купер заявила, что США выделили Украине 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, еще 12 установок поставят американские союзники.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы с оружием станут законной целью для российских военных.
https://ria.ru/20221007/novobakhmutovka-1822340402.html
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иловайск, донецкая народная республика, сцкк, сергей лавров, украина, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, Иловайск, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Сергей Лавров, Украина, Министерство обороны США, НАТО
00:42 08.10.2022 (обновлено: 00:55 08.10.2022)
Украинские войска нанесли удар по Иловайску ракетами HIMARS
Украинские войска обстреляли Иловайск, выпустив шесть ракет из HIMARS