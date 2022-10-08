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Украинские войска нанесли удар по Иловайску ракетами HIMARS - РИА Новости, 08.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221008/obstrel-1822397273.html
Украинские войска нанесли удар по Иловайску ракетами HIMARS
Украинские войска нанесли удар по Иловайску ракетами HIMARS - РИА Новости, 08.10.2022
Украинские войска нанесли удар по Иловайску ракетами HIMARS
Украинские войска обстреляли населенный пункт Иловайск в Донецкой народной республике, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T00:42
2022-10-08T00:55
специальная военная операция на украине
иловайск
донецкая народная республика
сцкк
сергей лавров
украина
министерство обороны сша
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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Иловайск в Донецкой народной республике, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS, заявило представительство ДНР в СЦКК.Кроме того, в 0.13 украинские силовики выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка.На этой неделе заместитель помощника главы Пентагона Лаура Купер заявила, что США выделили Украине 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, еще 12 установок поставят американские союзники.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы с оружием станут законной целью для российских военных.
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иловайск, донецкая народная республика, сцкк, сергей лавров, украина, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, Иловайск, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Сергей Лавров, Украина, Министерство обороны США, НАТО
00:42 08.10.2022 (обновлено: 00:55 08.10.2022)
 
Украинские войска нанесли удар по Иловайску ракетами HIMARS

Украинские войска обстреляли Иловайск, выпустив шесть ракет из HIMARS

© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в медиабанкВоенная техника в Иловайске Донецкой области
Военная техника в Иловайске Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Военная техника в Иловайске Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Иловайск в Донецкой народной республике, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS, заявило представительство ДНР в СЦКК.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 0.00 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Уманское - населенный пункт Иловайск: выпущено шесть ракет из установки М142 HIMARS", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.

Кроме того, в 0.13 украинские силовики выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка.
На этой неделе заместитель помощника главы Пентагона Лаура Купер заявила, что США выделили Украине 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, еще 12 установок поставят американские союзники.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы с оружием станут законной целью для российских военных.
Последствия обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 18:39Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили по Новобахмутовке в ДНР шесть снарядов
 
Специальная военная операция на УкраинеИловайскДонецкая Народная РеспубликаСЦККСергей ЛавровУкраинаМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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