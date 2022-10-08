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В Нигерии из-за наводнений погибло более 40 человек - РИА Новости, 08.10.2022
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В Нигерии из-за наводнений погибло более 40 человек
В Нигерии из-за наводнений погибло более 40 человек - РИА Новости, 08.10.2022
В Нигерии из-за наводнений погибло более 40 человек
По меньшей мере 42 человека погибли из-за наводнений в нигерийских штатах Кацуна и Нигер, сообщает издание Cable со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T14:46
2022-10-08T14:46
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нигерия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. По меньшей мере 42 человека погибли из-за наводнений в нигерийских штатах Кацуна и Нигер, сообщает издание Cable со ссылкой на местные власти.По данным агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер, 18 жителей штата погибли на западе страны, всего наводнения затронули почти 50 тысяч человек.Кроме того, 24 человека погибли в штате Кацина на севере Нигерии, более 18 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома, сообщили в агентстве по чрезвычайным ситуациям штата. Отмечается, что наводнения разрушили более 16 тысяч домов и затопили более 1,6 тысячи сельскохозяйственных угодий.
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в мире, нигерия, нигер
В мире, Нигерия, Нигер
14:46 08.10.2022
 
В Нигерии из-за наводнений погибло более 40 человек

Cable: в Нигерии из-за наводнений в штатах Кацуна и Нигер погибли 42 человека

© RT . Afolabi SotundeНаводнение в Нигерии
Наводнение в Нигерии - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© RT . Afolabi Sotunde
Наводнение в Нигерии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. По меньшей мере 42 человека погибли из-за наводнений в нигерийских штатах Кацуна и Нигер, сообщает издание Cable со ссылкой на местные власти.
По данным агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер, 18 жителей штата погибли на западе страны, всего наводнения затронули почти 50 тысяч человек.
Кроме того, 24 человека погибли в штате Кацина на севере Нигерии, более 18 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома, сообщили в агентстве по чрезвычайным ситуациям штата. Отмечается, что наводнения разрушили более 16 тысяч домов и затопили более 1,6 тысячи сельскохозяйственных угодий.
Река в Нигерии - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 20:09
В Нигерии 50 человек погибли во время наводнения
 
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