https://ria.ru/20221008/nigeriya-1822467664.html

В Нигерии из-за наводнений погибло более 40 человек

В Нигерии из-за наводнений погибло более 40 человек - РИА Новости, 08.10.2022

В Нигерии из-за наводнений погибло более 40 человек

По меньшей мере 42 человека погибли из-за наводнений в нигерийских штатах Кацуна и Нигер, сообщает издание Cable со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T14:46

2022-10-08T14:46

2022-10-08T14:46

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. По меньшей мере 42 человека погибли из-за наводнений в нигерийских штатах Кацуна и Нигер, сообщает издание Cable со ссылкой на местные власти.По данным агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер, 18 жителей штата погибли на западе страны, всего наводнения затронули почти 50 тысяч человек.Кроме того, 24 человека погибли в штате Кацина на севере Нигерии, более 18 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома, сообщили в агентстве по чрезвычайным ситуациям штата. Отмечается, что наводнения разрушили более 16 тысяч домов и затопили более 1,6 тысячи сельскохозяйственных угодий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигерия, нигер