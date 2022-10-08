https://ria.ru/20221008/nevermeer-1822483330.html
Вашингтонская галерея выяснила, что "Девушку с флейтой" написал не Вермеер
Вашингтонская галерея выяснила, что "Девушку с флейтой" написал не Вермеер - РИА Новости, 08.10.2022
Вашингтонская галерея выяснила, что "Девушку с флейтой" написал не Вермеер
Национальная галерея искусств в Вашингтоне установила, что полотно "Девушка с флейтой", считавшееся работой голландского живописца Яна Вермеера, принадлежит... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T16:03
2022-10-08T16:03
2022-10-08T17:49
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картины
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вашингтон (город)
культура
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ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. Национальная галерея искусств в Вашингтоне установила, что полотно "Девушка с флейтой", считавшееся работой голландского живописца Яна Вермеера, принадлежит кисти другого художника.В Вашингтоне находится оригинал картины. Свою оценку галерея представила "на основании десятилетия исследований с использованием продвинутых научных технологий".В музее назвали это открытие "лишь верхушкой айсберга" и теперь задаются вопросом, "кем мог быть таинственный создатель полотна" и мог ли ее написать кто-то, кто работал с Вермеером.Ян Вермеер — известный голландский живописец XVII века, его картины запечатлели мотивы повседневной жизни, обогащенные поэтической образностью. Его творчество не было оценено по достоинству современниками, долго оставалось в забвении и было открыто заново в середине XIX века.
https://ria.ru/20221001/vystavka-1819861809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
живопись, картины, музеи, вашингтон (город), культура
Культура, Живопись, картины, Музеи, Вашингтон (город), Культура
16:03 08.10.2022 (обновлено: 17:49 08.10.2022)
Вашингтонская галерея выяснила, что "Девушку с флейтой" написал не Вермеер
Нацгалерея США: знаменитая "Девушка с флейтой" написана не Вермеером, а кем-то другим
ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. Национальная галерея искусств в Вашингтоне установила, что полотно "Девушка с флейтой", считавшееся работой голландского живописца Яна Вермеера, принадлежит кисти другого художника.
"Кураторы, реставраторы и ученые Национальной художественной галереи объявили, что картина "Девушка с флейтой", которая, как считалось, была написана Яном Вермеером, на самом деле написана кем-то другим", — сообщает музей в Twitter.
В Вашингтоне находится оригинал картины. Свою оценку галерея представила "на основании десятилетия исследований с использованием продвинутых научных технологий".
В музее назвали это открытие "лишь верхушкой айсберга" и теперь задаются вопросом, "кем мог быть таинственный создатель полотна" и мог ли ее написать кто-то, кто работал с Вермеером.
Ян Вермеер — известный голландский живописец XVII века, его картины запечатлели мотивы повседневной жизни, обогащенные поэтической образностью. Его творчество не было оценено по достоинству современниками, долго оставалось в забвении и было открыто заново в середине XIX века.