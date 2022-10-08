https://ria.ru/20221008/nevermeer-1822483330.html

Вашингтонская галерея выяснила, что "Девушку с флейтой" написал не Вермеер

Вашингтонская галерея выяснила, что "Девушку с флейтой" написал не Вермеер - РИА Новости, 08.10.2022

Вашингтонская галерея выяснила, что "Девушку с флейтой" написал не Вермеер

Национальная галерея искусств в Вашингтоне установила, что полотно "Девушка с флейтой", считавшееся работой голландского живописца Яна Вермеера, принадлежит... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T16:03

2022-10-08T16:03

2022-10-08T17:49

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живопись

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вашингтон (город)

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ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. Национальная галерея искусств в Вашингтоне установила, что полотно "Девушка с флейтой", считавшееся работой голландского живописца Яна Вермеера, принадлежит кисти другого художника.В Вашингтоне находится оригинал картины. Свою оценку галерея представила "на основании десятилетия исследований с использованием продвинутых научных технологий".В музее назвали это открытие "лишь верхушкой айсберга" и теперь задаются вопросом, "кем мог быть таинственный создатель полотна" и мог ли ее написать кто-то, кто работал с Вермеером.Ян Вермеер — известный голландский живописец XVII века, его картины запечатлели мотивы повседневной жизни, обогащенные поэтической образностью. Его творчество не было оценено по достоинству современниками, долго оставалось в забвении и было открыто заново в середине XIX века.

https://ria.ru/20221001/vystavka-1819861809.html

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Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

живопись, картины, музеи, вашингтон (город), культура