03:39 08.10.2022 (обновлено: 07:51 08.10.2022)
Саудовский министр ответил на претензии США из-за сокращения добычи нефти
Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что королевство сокращает нефтедобычу не во вред США
© AP Photo / Hasan JamaliЭр-Рияд, Саудовская Аравия
© AP Photo / Hasan Jamali
Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Высокие цены на бензин в США — не вина Саудовской Аравии, а следствие нехватки нефтеперерабатывающих заводов в самих Штатах, заявил глава МИД королевства Адель аль-Джубейр.
"У вас дефицит переработки, вы не строили нефтеперерабатывающие заводы десятилетиями", - сказал он в интервью Fox News.
При этом аль-Джубейр заверил, что Саудовская Аравия не ставила целью навредить США. "Идея о том, что Саудовская Аравия сделала это, чтобы навредить США или каким-то образом поучаствовать политически, целиком и полностью неверна", - сказал он.
Страны ОПЕК+ договорились на этой неделе сократить с ноября добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, за базу отсчета возьмут согласованные на август уровни производства. Решение картель объяснил неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.
Президент США Джо Байден назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также пообещал провести консультации с Конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК. Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал в отношении Саудовской Аравии ответные меры.
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