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Саудовский министр ответил на претензии США из-за сокращения добычи нефти - РИА Новости, 08.10.2022
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Саудовский министр ответил на претензии США из-за сокращения добычи нефти
Саудовский министр ответил на претензии США из-за сокращения добычи нефти - РИА Новости, 08.10.2022
Саудовский министр ответил на претензии США из-за сокращения добычи нефти
Высокие цены на бензин в США — не вина Саудовской Аравии, а следствие нехватки нефтеперерабатывающих заводов в самих Штатах, заявил глава МИД королевства Адель... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T03:39
2022-10-08T07:51
цены на нефть
саудовская аравия
энтони блинкен
джо байден
сша
опек
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Высокие цены на бензин в США — не вина Саудовской Аравии, а следствие нехватки нефтеперерабатывающих заводов в самих Штатах, заявил глава МИД королевства Адель аль-Джубейр.При этом аль-Джубейр заверил, что Саудовская Аравия не ставила целью навредить США. "Идея о том, что Саудовская Аравия сделала это, чтобы навредить США или каким-то образом поучаствовать политически, целиком и полностью неверна", - сказал он.Страны ОПЕК+ договорились на этой неделе сократить с ноября добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, за базу отсчета возьмут согласованные на август уровни производства. Решение картель объяснил неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.Президент США Джо Байден назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также пообещал провести консультации с Конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК. Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал в отношении Саудовской Аравии ответные меры.
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цены на нефть, саудовская аравия, энтони блинкен, джо байден, сша, опек, в мире
Цены на нефть, Саудовская Аравия, Энтони Блинкен, Джо Байден, США, ОПЕК, В мире
03:39 08.10.2022 (обновлено: 07:51 08.10.2022)
 
Саудовский министр ответил на претензии США из-за сокращения добычи нефти

Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что королевство сокращает нефтедобычу не во вред США

© AP Photo / Hasan JamaliЭр-Рияд, Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© AP Photo / Hasan Jamali
Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Высокие цены на бензин в США — не вина Саудовской Аравии, а следствие нехватки нефтеперерабатывающих заводов в самих Штатах, заявил глава МИД королевства Адель аль-Джубейр.

"У вас дефицит переработки, вы не строили нефтеперерабатывающие заводы десятилетиями", - сказал он в интервью Fox News.

При этом аль-Джубейр заверил, что Саудовская Аравия не ставила целью навредить США. "Идея о том, что Саудовская Аравия сделала это, чтобы навредить США или каким-то образом поучаствовать политически, целиком и полностью неверна", - сказал он.
Страны ОПЕК+ договорились на этой неделе сократить с ноября добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, за базу отсчета возьмут согласованные на август уровни производства. Решение картель объяснил неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.
Президент США Джо Байден назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также пообещал провести консультации с Конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК. Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал в отношении Саудовской Аравии ответные меры.
Добыча нефти в Северной Дакоте, США. - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 08:00
Запад толкнул Саудовскую Аравию в объятия Москвы
 
Цены на нефтьСаудовская АравияЭнтони БлинкенДжо БайденСШАОПЕКВ мире
 
 
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