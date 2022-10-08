https://ria.ru/20221008/neftedobycha-1822403544.html

Саудовский министр ответил на претензии США из-за сокращения добычи нефти

Саудовский министр ответил на претензии США из-за сокращения добычи нефти - РИА Новости, 08.10.2022

Саудовский министр ответил на претензии США из-за сокращения добычи нефти

Высокие цены на бензин в США — не вина Саудовской Аравии, а следствие нехватки нефтеперерабатывающих заводов в самих Штатах, заявил глава МИД королевства Адель... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T03:39

2022-10-08T03:39

2022-10-08T07:51

цены на нефть

саудовская аравия

энтони блинкен

джо байден

сша

опек

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Высокие цены на бензин в США — не вина Саудовской Аравии, а следствие нехватки нефтеперерабатывающих заводов в самих Штатах, заявил глава МИД королевства Адель аль-Джубейр.При этом аль-Джубейр заверил, что Саудовская Аравия не ставила целью навредить США. "Идея о том, что Саудовская Аравия сделала это, чтобы навредить США или каким-то образом поучаствовать политически, целиком и полностью неверна", - сказал он.Страны ОПЕК+ договорились на этой неделе сократить с ноября добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, за базу отсчета возьмут согласованные на август уровни производства. Решение картель объяснил неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.Президент США Джо Байден назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также пообещал провести консультации с Конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК. Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал в отношении Саудовской Аравии ответные меры.

https://ria.ru/20221006/zapad-1821831476.html

саудовская аравия

сша

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цены на нефть, саудовская аравия, энтони блинкен, джо байден, сша, опек, в мире