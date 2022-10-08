https://ria.ru/20221008/nasams-1821938794.html

"Этого у них еще не было": какое оружие Пентагон пообещал Украине

"Этого у них еще не было": какое оружие Пентагон пообещал Украине - РИА Новости, 08.10.2022

"Этого у них еще не было": какое оружие Пентагон пообещал Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ получили американские зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Однако в украинской армии это пока опровергли. О... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T08:00

2022-10-08T08:00

2022-10-08T08:06

владимир зеленский

украина

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

raytheon

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Давид Нармания. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ получили американские зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Однако в украинской армии это пока опровергли. О причинах и возможных последствиях таких поставок — в материале РИА Новости.Батарея для КиеваО том, что решение по ЗРК уже приняли, в Пентагоне сообщили в августе. В конце месяца ведомство отчиталось: бюджету США это обойдется в 182 миллиона долларов.В командовании Воздушных сил ВСУ уточнили, что речь идет о двух батареях NASAMS: восемь пусковых установок, командный пункт и радар в каждой.При этом на прошлой неделе представитель Пентагона Пэт Райдер предупредил, что первые образцы поступят не сразу — в течение двух месяцев.По словам военного эксперта и политолога Ивана Коновалова, подобные задержки симптоматичны.Как "Бук", но хужеNASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) — совместная разработка норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon для замены устаревшей MIM-23 Hawk.Есть три модификации. Вторая — на вооружении норвежской армии с 2006-го, третья — с 2019-го.Какую дадут ВСУ, пока неизвестно. Но даже первая и вторая модификации — оружие грозное.Во-первых, система полностью модульная — комплектуется в зависимости от задач. Способна вести огонь ракетами AMRAAM класса "воздух — воздух", которые обычно устанавливают на истребители. Такие боеприпасы у Киева уже есть.Последняя версия также может запускать ракеты AIM-9 Sidewinder. Дальность поражения ЗРК — от 20 до 50 километров, высота — от 30 метров до 16 километров.В дивизион, помимо пусковых установок, входят командный пункт и 3D-радар AN/MPQ-64F1 Sentinel, спроектированный специально для систем ПВО ближнего действия. Это позволяет быстро находить и поражать цели.Пусковые установки готовы действовать полностью автономно, что минимизирует роль человеческого фактора и обеспечивает безопасность экипажа.У российского ЗРК "Бук" зона обнаружения и радиус поражения больше. Низколетящие воздушные цели он сбивает на высотах до пяти метров. И точность выше: 0,99 против 0,85.Часть системыУкраина может стать первой страной, применившей американо-норвежские ЗРК в реальных боевых условиях. Но гораздо важнее, что западную концепцию сетецентрических войн проверят на деле.Эту военную доктрину разрабатывали американские адмиралы Уильям Оуэнс, Джей Джонсон, вице-адмирал Артур Себровски и научный сотрудник Пентагона Джон Гарстка еще в 1990-х.Суть в тесном взаимодействии триады "разведка (для NASAMS — спутники и РЛС) — органы управления (командный пункт) — средства поражения (пусковые установки)", образующей единую информационно-коммутационную сеть. Это позволяет добиваться успеха малыми рассредоточенными группами — за счет преимущества в данных и постоянного обмена информацией.Поставки NASAMS, считает он, — доказательство прямого участия НАТО в войне с Россией, ведь боевые действия такого рода невозможны без орбитальных спутников альянса.По мнению экспертов, Киев использует эти комплексы прежде всего для защиты ключевых объектов военной инфраструктуры.В любом случае две батареи вряд ли изменят общую ситуацию. И новые ЗРК совершенно точно станут приоритетной целью для российской артиллерии и авиации.

https://ria.ru/20221004/zelenskiy-1821390419.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

владимир зеленский, украина, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, raytheon