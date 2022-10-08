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ВС России уничтожили более 160 иностранных наемников в Запорожье
ВС России уничтожили более 160 иностранных наемников в Запорожье - РИА Новости, 08.10.2022
ВС России уничтожили более 160 иностранных наемников в Запорожье
ВС РФ высокоточным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в Запорожье уничтожили свыше 160 боевиков, заявили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T15:29
2022-10-08T15:29
2022-10-08T15:53
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. ВС РФ высокоточным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в Запорожье уничтожили свыше 160 боевиков, заявили в субботу в Минобороны России."На Запорожском направлении высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в городе Запорожье. Уничтожено более 160 боевиков", - заявили в оборонном ведомстве.
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в мире, россия, запорожье, вооруженные силы рф, войска воздушно-космической обороны, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожье, Вооруженные силы РФ, Войска воздушно-космической обороны, Украина
15:29 08.10.2022 (обновлено: 15:53 08.10.2022)
ВС России уничтожили более 160 иностранных наемников в Запорожье
Минобороны сообщило об уничтожении более 160 иностранных наемников в Запорожье