https://ria.ru/20221008/most-1822542905.html

Хуснуллин поручил срочно демонтировать обрушившийся участок Крымского моста

Хуснуллин поручил срочно демонтировать обрушившийся участок Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022

Хуснуллин поручил срочно демонтировать обрушившийся участок Крымского моста

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка Крымского моста, сообщается на сайте правительства России. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T22:19

2022-10-08T22:19

2022-10-08T22:21

марат хуснуллин

чп на крымском мосту

республика крым

происшествия

россия

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка Крымского моста, сообщается на сайте правительства России."Хуснуллин отметил, что первостепенной является задача по восстановлению барьерных ограждений, а также поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка. Вице-премьер обратил внимание, что все необходимые детали и ресурсы для ремонта должны поставляться оперативно", - говорится в сообщении.Утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.

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Наталья Макарова

марат хуснуллин, чп на крымском мосту, республика крым, происшествия, россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф)