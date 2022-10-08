https://ria.ru/20221008/most-1822542905.html
Хуснуллин поручил срочно демонтировать обрушившийся участок Крымского моста
Хуснуллин поручил срочно демонтировать обрушившийся участок Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022
Хуснуллин поручил срочно демонтировать обрушившийся участок Крымского моста
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка Крымского моста, сообщается на сайте правительства России. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T22:19
2022-10-08T22:19
2022-10-08T22:21
марат хуснуллин
чп на крымском мосту
республика крым
происшествия
россия
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка Крымского моста, сообщается на сайте правительства России."Хуснуллин отметил, что первостепенной является задача по восстановлению барьерных ограждений, а также поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка. Вице-премьер обратил внимание, что все необходимые детали и ресурсы для ремонта должны поставляться оперативно", - говорится в сообщении.Утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.
https://ria.ru/20221008/vodolazy-1822535443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марат хуснуллин, чп на крымском мосту, республика крым, происшествия, россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф)
Марат Хуснуллин, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Происшествия, Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
22:19 08.10.2022 (обновлено: 22:21 08.10.2022)
Хуснуллин поручил срочно демонтировать обрушившийся участок Крымского моста
Хуснуллин поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка Крымского моста