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Освещение Крымского моста восстановят в ближайшие часы - РИА Новости, 08.10.2022
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Освещение Крымского моста восстановят в ближайшие часы
Освещение Крымского моста восстановят в ближайшие часы - РИА Новости, 08.10.2022
Освещение Крымского моста восстановят в ближайшие часы
В ближайшие часы должно быть восстановлено освещение Крымского моста, чтобы работы по его восстановлению могли вестись круглосуточно, сообщается на сайте... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T22:12
2022-10-08T22:15
чп на крымском мосту
крымский мост
республика крым
марат хуснуллин
происшествия
общество
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В ближайшие часы должно быть восстановлено освещение Крымского моста, чтобы работы по его восстановлению могли вестись круглосуточно, сообщается на сайте кабмина России со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина."В ближайшие часы должно быть восстановлено освещение моста, для того чтобы работы могли вестись круглосуточно в две смены с максимальной загрузкой. При этом обследование повреждений должно быть завершено в течение суток", - говорится в сообщении.
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чп на крымском мосту, крымский мост, республика крым, марат хуснуллин, происшествия, общество, россия
ЧП на Крымском мосту, Крымский мост, Республика Крым, Марат Хуснуллин, Происшествия, Общество, Россия
22:12 08.10.2022 (обновлено: 22:15 08.10.2022)
 
Освещение Крымского моста восстановят в ближайшие часы

Хуснуллин: освещение Крымского моста должно быть восстановлено в ближайшие часы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЛегковые автомобили на Крымском мосту
Легковые автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Легковые автомобили на Крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В ближайшие часы должно быть восстановлено освещение Крымского моста, чтобы работы по его восстановлению могли вестись круглосуточно, сообщается на сайте кабмина России со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
"В ближайшие часы должно быть восстановлено освещение моста, для того чтобы работы могли вестись круглосуточно в две смены с максимальной загрузкой. При этом обследование повреждений должно быть завершено в течение суток", - говорится в сообщении.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 20:56
Водолазы начнут обследовать Крымский мост рано утром
 
ЧП на Крымском мостуКрымский мостРеспублика КрымМарат ХуснуллинПроисшествияОбществоРоссия
 
 
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