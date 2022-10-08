https://ria.ru/20221008/most-1822542412.html
Освещение Крымского моста восстановят в ближайшие часы
Освещение Крымского моста восстановят в ближайшие часы - РИА Новости, 08.10.2022
Освещение Крымского моста восстановят в ближайшие часы
В ближайшие часы должно быть восстановлено освещение Крымского моста, чтобы работы по его восстановлению могли вестись круглосуточно, сообщается на сайте... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T22:12
2022-10-08T22:12
2022-10-08T22:15
чп на крымском мосту
крымский мост
республика крым
марат хуснуллин
происшествия
общество
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В ближайшие часы должно быть восстановлено освещение Крымского моста, чтобы работы по его восстановлению могли вестись круглосуточно, сообщается на сайте кабмина России со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина."В ближайшие часы должно быть восстановлено освещение моста, для того чтобы работы могли вестись круглосуточно в две смены с максимальной загрузкой. При этом обследование повреждений должно быть завершено в течение суток", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221008/vodolazy-1822535443.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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22:12 08.10.2022 (обновлено: 22:15 08.10.2022)
Освещение Крымского моста восстановят в ближайшие часы
Хуснуллин: освещение Крымского моста должно быть восстановлено в ближайшие часы