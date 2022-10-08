https://ria.ru/20221008/most-1822542412.html

Освещение Крымского моста восстановят в ближайшие часы

Освещение Крымского моста восстановят в ближайшие часы - РИА Новости, 08.10.2022

Освещение Крымского моста восстановят в ближайшие часы

В ближайшие часы должно быть восстановлено освещение Крымского моста, чтобы работы по его восстановлению могли вестись круглосуточно, сообщается на сайте... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T22:12

2022-10-08T22:12

2022-10-08T22:15

чп на крымском мосту

крымский мост

республика крым

марат хуснуллин

происшествия

общество

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В ближайшие часы должно быть восстановлено освещение Крымского моста, чтобы работы по его восстановлению могли вестись круглосуточно, сообщается на сайте кабмина России со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина."В ближайшие часы должно быть восстановлено освещение моста, для того чтобы работы могли вестись круглосуточно в две смены с максимальной загрузкой. При этом обследование повреждений должно быть завершено в течение суток", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221008/vodolazy-1822535443.html

республика крым

россия

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Наталья Макарова

чп на крымском мосту, крымский мост, республика крым, марат хуснуллин, происшествия, общество, россия