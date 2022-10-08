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Первые результаты обследования Крымского моста ожидаются в воскресенье - РИА Новости, 08.10.2022
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Первые результаты обследования Крымского моста ожидаются в воскресенье
Первые результаты обследования Крымского моста ожидаются в воскресенье - РИА Новости, 08.10.2022
Первые результаты обследования Крымского моста ожидаются в воскресенье
Первые результаты обследования разрушенной части Крымского моста будут завтра, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T21:09
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марат хуснуллин
россия
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Первые результаты обследования разрушенной части Крымского моста будут завтра, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."По разрушенной части ведем обследование, завтра будут первые результаты", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
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Тестовый поезд на Крымском мосту
Первый поезд с 15-ю вагонами успешно прошел по железнодорожной части Крымского моста после случившего там ЧП, сообщает пресс-служба Крымской железной дороги. "После завершения первого этапа восстановительных работ по железнодорожной части Крымского моста успешно прошел поезд с 15-ю вагонами", - говорится в сообщении.
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марат хуснуллин, россия, чп на крымском мосту, республика крым, видео
Марат Хуснуллин, Россия, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым
Первые результаты обследования Крымского моста ожидаются в воскресенье
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Первые результаты обследования разрушенной части Крымского моста будут завтра, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
2022-10-08T21:09
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21:09 08.10.2022
 
Первые результаты обследования Крымского моста ожидаются в воскресенье

Хуснуллин: первые результаты обследования разрушенной части Крымского моста будут завтра

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСлужебные автомобили МЧС РФ на Крымском мост
Служебные автомобили МЧС РФ на Крымском мост - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Служебные автомобили МЧС РФ на Крымском мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Первые результаты обследования разрушенной части Крымского моста будут завтра, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"По разрушенной части ведем обследование, завтра будут первые результаты", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
 
Марат ХуснуллинРоссияЧП на Крымском мостуРеспублика Крым
 
 
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