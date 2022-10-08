https://ria.ru/20221008/most-1822536918.html

Первые результаты обследования Крымского моста ожидаются в воскресенье

Первые результаты обследования Крымского моста ожидаются в воскресенье - РИА Новости, 08.10.2022

Первые результаты обследования Крымского моста ожидаются в воскресенье

Первые результаты обследования разрушенной части Крымского моста будут завтра, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T21:09

2022-10-08T21:09

2022-10-08T21:09

марат хуснуллин

россия

чп на крымском мосту

республика крым

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Первые результаты обследования разрушенной части Крымского моста будут завтра, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."По разрушенной части ведем обследование, завтра будут первые результаты", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

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Тестовый поезд на Крымском мосту

Первый поезд с 15-ю вагонами успешно прошел по железнодорожной части Крымского моста после случившего там ЧП, сообщает пресс-служба Крымской железной дороги. "После завершения первого этапа восстановительных работ по железнодорожной части Крымского моста успешно прошел поезд с 15-ю вагонами", - говорится в сообщении.

2022-10-08T21:09

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