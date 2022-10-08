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Число одновременно проезжающих по Крымскому мосту машин увеличат

Число одновременно проезжающих по Крымскому мосту машин увеличат - РИА Новости, 08.10.2022

Число одновременно проезжающих по Крымскому мосту машин увеличат

Будет увеличено количество проверяющих автомобили перед въездом на Крымский мост, чтобы пропускать по 100 машин за раз, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T20:00

2022-10-08T20:00

2022-10-08T20:00

общество

авто

марат хуснуллин

россия

чп на крымском мосту

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ТАМАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Будет увеличено количество проверяющих автомобили перед въездом на Крымский мост, чтобы пропускать по 100 машин за раз, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Сейчас пока мы пропускаем в реверсивном режиме по 50 машин. Поставим большее количество проверяющих, чтобы проверять по 100 машин в колонне разом", - сказал Хуснуллин журналистам.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поток машин на Крымском мосту Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Он уточнил, что речь идет о легковых машинах и автобусах, которые будут проходить полную процедуру осмотра. Водители грузовиков, в свою очередь, должны использовать Керченскую переправу. Через два часа через пролив запустят паром "Керчь-2", подчеркнул глава Крыма. 2022-10-08T20:00 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, марат хуснуллин, россия, чп на крымском мосту, видео