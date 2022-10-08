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Число одновременно проезжающих по Крымскому мосту машин увеличат - РИА Новости, 08.10.2022
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Число одновременно проезжающих по Крымскому мосту машин увеличат
Число одновременно проезжающих по Крымскому мосту машин увеличат - РИА Новости, 08.10.2022
Число одновременно проезжающих по Крымскому мосту машин увеличат
Будет увеличено количество проверяющих автомобили перед въездом на Крымский мост, чтобы пропускать по 100 машин за раз, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T20:00
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общество
авто
марат хуснуллин
россия
чп на крымском мосту
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ТАМАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Будет увеличено количество проверяющих автомобили перед въездом на Крымский мост, чтобы пропускать по 100 машин за раз, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Сейчас пока мы пропускаем в реверсивном режиме по 50 машин. Поставим большее количество проверяющих, чтобы проверять по 100 машин в колонне разом", - сказал Хуснуллин журналистам.
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Поток машин на Крымском мосту
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Он уточнил, что речь идет о легковых машинах и автобусах, которые будут проходить полную процедуру осмотра. Водители грузовиков, в свою очередь, должны использовать Керченскую переправу. Через два часа через пролив запустят паром "Керчь-2", подчеркнул глава Крыма.
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общество, авто, марат хуснуллин, россия, чп на крымском мосту, видео
Общество, Авто, Марат Хуснуллин, Россия, ЧП на Крымском мосту
Число одновременно проезжающих по Крымскому мосту машин увеличат
ТАМАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Будет увеличено количество проверяющих автомобили перед въездом на Крымский мост, чтобы пропускать по 100 машин за раз, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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20:00 08.10.2022
 
Число одновременно проезжающих по Крымскому мосту машин увеличат

Хуснуллин: число одновременно проезжающих машин по Крымскому мосту будет увеличено до ста

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЛегковые автомобили на Крымском мосту
Легковые автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Легковые автомобили на Крымском мосту
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ТАМАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Будет увеличено количество проверяющих автомобили перед въездом на Крымский мост, чтобы пропускать по 100 машин за раз, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Сейчас пока мы пропускаем в реверсивном режиме по 50 машин. Поставим большее количество проверяющих, чтобы проверять по 100 машин в колонне разом", - сказал Хуснуллин журналистам.
 
ОбществоАвтоМарат ХуснуллинРоссияЧП на Крымском мосту
 
 
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