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Кадыров: чеченские бойцы готовы контролировать движение на Крымскому мосту - РИА Новости, 08.10.2022
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Кадыров: чеченские бойцы готовы контролировать движение на Крымскому мосту
Кадыров: чеченские бойцы готовы контролировать движение на Крымскому мосту - РИА Новости, 08.10.2022
Кадыров: чеченские бойцы готовы контролировать движение на Крымскому мосту
Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью ИА "Чечня Сегодня" заявил, что чеченские росгвардейцы готовы выдвинуться в Краснодарский край и Республику Крым для... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T19:50
2022-10-08T19:56
рамзан кадыров
краснодарский край
республика крым
национальный антитеррористический комитет рф
чп на крымском мосту
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 7 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью ИА "Чечня Сегодня" заявил, что чеченские росгвардейцы готовы выдвинуться в Краснодарский край и Республику Крым для контроля движения и досмотра транспорта, передвигающегося по Крымскому мосту.В субботу утром на Крымском мосту, по данным Национального антитеррористического комитета (НАК), произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи цистерн с топливом. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета переправы. В комитете отметили, что арка над судоходной частью моста не повреждена. По предварительным данным местных властей, пострадавших в результате ЧП нет."Если есть необходимость и будет приказ, чеченские росгвардейцы готовы выдвинуться в Краснодарский край и Республику Крым для контроля движения и досмотра транспорта, передвигающегося по Крымскому мосту. Хоть сейчас",- цитирует издание Кадырова.Кадыров также отмечает, что Чечня имеет опыт несения такой службы."Мы вчера провели построение личного состава силовых спецподразделений. Каждый из 70 тысяч бойцов находится в режиме готовности, чтобы отправиться на выполнение приказа любой сложности. Однако не думаю, что будет повтор точно такой же ситуации, учитывая, что будут приняты усиленные меры безопасности. Нужно предусмотреть все возможные варианты агрессии и скорректировать меры безопасности", - добавляет глава региона.
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краснодарский край
республика крым
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Поток машин на Крымском мосту
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Он уточнил, что речь идет о легковых машинах и автобусах, которые будут проходить полную процедуру осмотра. Водители грузовиков, в свою очередь, должны использовать Керченскую переправу. Через два часа через пролив запустят паром "Керчь-2", подчеркнул глава Крыма.
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рамзан кадыров, краснодарский край, республика крым, национальный антитеррористический комитет рф, чп на крымском мосту, чеченская республика (чечня)
Рамзан Кадыров, Краснодарский край, Республика Крым, Национальный антитеррористический комитет РФ, ЧП на Крымском мосту, Чеченская республика (Чечня)
19:50 08.10.2022 (обновлено: 19:56 08.10.2022)
 
Кадыров: чеченские бойцы готовы контролировать движение на Крымскому мосту

Кадыров: чеченские росгвардейцы готовы контролировать движение на Крымскому мосту

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 7 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью ИА "Чечня Сегодня" заявил, что чеченские росгвардейцы готовы выдвинуться в Краснодарский край и Республику Крым для контроля движения и досмотра транспорта, передвигающегося по Крымскому мосту.
В субботу утром на Крымском мосту, по данным Национального антитеррористического комитета (НАК), произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи цистерн с топливом. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета переправы. В комитете отметили, что арка над судоходной частью моста не повреждена. По предварительным данным местных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 11:07
Чечня до конца будет отстаивать интересы государства, заявил Кадыров
"Если есть необходимость и будет приказ, чеченские росгвардейцы готовы выдвинуться в Краснодарский край и Республику Крым для контроля движения и досмотра транспорта, передвигающегося по Крымскому мосту. Хоть сейчас",- цитирует издание Кадырова.
Кадыров также отмечает, что Чечня имеет опыт несения такой службы.
"Мы вчера провели построение личного состава силовых спецподразделений. Каждый из 70 тысяч бойцов находится в режиме готовности, чтобы отправиться на выполнение приказа любой сложности. Однако не думаю, что будет повтор точно такой же ситуации, учитывая, что будут приняты усиленные меры безопасности. Нужно предусмотреть все возможные варианты агрессии и скорректировать меры безопасности", - добавляет глава региона.
 
Рамзан КадыровКраснодарский крайРеспублика КрымНациональный антитеррористический комитет РФЧП на Крымском мостуЧеченская республика (Чечня)
 
 
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