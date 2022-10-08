https://ria.ru/20221008/most-1822522560.html

Куренков призвал автовладельцев воздержаться от поездок по Крымскому мосту

Куренков призвал автовладельцев воздержаться от поездок по Крымскому мосту - РИА Новости, 08.10.2022

Куренков призвал автовладельцев воздержаться от поездок по Крымскому мосту

Машины по Крымскому мосту сейчас передвигаются партиями по реверсивному движению, автовладельцам лучше воздержаться от поездок, заявил глава МЧС Александр... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T19:41

2022-10-08T19:41

2022-10-08T19:41

общество

авто

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на крымском мосту

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ТАМАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Машины по Крымскому мосту сейчас передвигаются партиями по реверсивному движению, автовладельцам лучше воздержаться от поездок, заявил глава МЧС Александр Куренков."Я хотел бы обратиться к автолюбителям и вообще к использованию легкового транспорта, ввиду того, что на мосту восстановлено движение по одной ветке автодорожной", - сказал Куренков журналистам."Хотел бы обратиться к автолюбителям, чтобы воздержались от этого направления сейчас, если это возможно, потому что машины передвигаются партиями примерно по 60 машин в одну сторону, так называемое реверсивное движение подключено, с 19 часов сегодняшнего дня оно восстановлено", - добавил министр.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поток машин на Крымском мосту Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Он уточнил, что речь идет о легковых машинах и автобусах, которые будут проходить полную процедуру осмотра. Водители грузовиков, в свою очередь, должны использовать Керченскую переправу. Через два часа через пролив запустят паром "Керчь-2", подчеркнул глава Крыма. 2022-10-08T19:41 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на крымском мосту, видео