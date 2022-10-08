https://ria.ru/20221008/most-1822522560.html
Куренков призвал автовладельцев воздержаться от поездок по Крымскому мосту
Куренков призвал автовладельцев воздержаться от поездок по Крымскому мосту - РИА Новости, 08.10.2022
Куренков призвал автовладельцев воздержаться от поездок по Крымскому мосту
Машины по Крымскому мосту сейчас передвигаются партиями по реверсивному движению, автовладельцам лучше воздержаться от поездок, заявил глава МЧС Александр... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T19:41
2022-10-08T19:41
2022-10-08T19:41
общество
авто
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822520406_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8d421b6204d6da4d985137efa6bff89f.jpg
ТАМАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Машины по Крымскому мосту сейчас передвигаются партиями по реверсивному движению, автовладельцам лучше воздержаться от поездок, заявил глава МЧС Александр Куренков."Я хотел бы обратиться к автолюбителям и вообще к использованию легкового транспорта, ввиду того, что на мосту восстановлено движение по одной ветке автодорожной", - сказал Куренков журналистам."Хотел бы обратиться к автолюбителям, чтобы воздержались от этого направления сейчас, если это возможно, потому что машины передвигаются партиями примерно по 60 машин в одну сторону, так называемое реверсивное движение подключено, с 19 часов сегодняшнего дня оно восстановлено", - добавил министр.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822520406_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_bb9e31f21c6a3eef8588df752c0ee314.jpg
Поток машин на Крымском мосту
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Он уточнил, что речь идет о легковых машинах и автобусах, которые будут проходить полную процедуру осмотра. Водители грузовиков, в свою очередь, должны использовать Керченскую переправу. Через два часа через пролив запустят паром "Керчь-2", подчеркнул глава Крыма.
2022-10-08T19:41
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на крымском мосту, видео
Общество, Авто, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на Крымском мосту
Куренков призвал автовладельцев воздержаться от поездок по Крымскому мосту
Куренков: машины по Крымскому мосту передвигаются партиями, лучше воздержаться от поездок