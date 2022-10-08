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Хуснуллин поручил открыть движение по двум полосам Крымского моста к утру - РИА Новости, 08.10.2022
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Хуснуллин поручил открыть движение по двум полосам Крымского моста к утру
Хуснуллин поручил открыть движение по двум полосам Крымского моста к утру - РИА Новости, 08.10.2022
Хуснуллин поручил открыть движение по двум полосам Крымского моста к утру
Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил запустить автомобильное движение по двум полосам Крымского моста к воскресенью. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T19:23
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общество
марат хуснуллин
россия
чп на крымском мосту
республика крым
сергей аксенов (политик)
николай лукашенко
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ТАМАНЬ, 8 окт — РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил запустить автомобильное движение по двум полосам Крымского моста к воскресенью.Сегодня утром Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.Спасатели потушили открытое горение. По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, для перевозки пассажиров между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью от 100 человек.Около 16:00 мск глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что автомобильное движение по мосту для легковых автомобилей и автобусов возобновили. Оно осуществляется в реверсивном режиме. Грузовые фуры должны будут использовать Керченскую паромную переправу. Железнодорожное сообщение планируется восстановить до конца дня.
россия
республика крым
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Хуснуллин: "Задача к утру запустить движение по Крымскому мосту по двум полосам"
Поставлена задача к утру запустить автомобильное движение по Крымскому мосту по двум полосам, сейчас оно идет по одной, сказал вице-премьер Хуснуллин на месте.
2022-10-08T19:23
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Восстановленное автомобильное движение на Крымском мосту
Автомобильное движение возобновлено. Корреспондент РИА Новости передает с въезда на Крымский мост. Сотрудники полиции объясняют, что машины пропускают по 10 за раз, чтобы иметь возможность провести осмотр.
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общество, марат хуснуллин, россия, чп на крымском мосту, республика крым, видео, сергей аксенов (политик), николай лукашенко, происшествия, краснодарский край, авто
Общество, Марат Хуснуллин, Россия, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Николай Лукашенко, Происшествия, Краснодарский край, Авто
Хуснуллин поручил открыть движение по двум полосам Крымского моста к утру
ТАМАНЬ, 8 окт — РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил запустить автомобильное движение по двум полосам Крымского моста к воскресенью.
2022-10-08T19:23
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19:23 08.10.2022 (обновлено: 20:38 08.10.2022)
 
Хуснуллин поручил открыть движение по двум полосам Крымского моста к утру

Хуснуллин поставил задачу запустить движение по двум полосам Крымского моста 9 октября

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ТАМАНЬ, 8 окт — РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил запустить автомобильное движение по двум полосам Крымского моста к воскресенью.

"Мы визуально осмотрели мост. Запущено движение автомобилей по одной полосе. Поставлена задача за ночь подготовить все, чтобы завтра в течение дня запустить движение уже по двум полосам", — сказал он.

Сегодня утром Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.
Спасатели потушили открытое горение. По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, для перевозки пассажиров между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью от 100 человек.
Около 16:00 мск глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что автомобильное движение по мосту для легковых автомобилей и автобусов возобновили. Оно осуществляется в реверсивном режиме. Грузовые фуры должны будут использовать Керченскую паромную переправу. Железнодорожное сообщение планируется восстановить до конца дня.
 
ОбществоМарат ХуснуллинРоссияЧП на Крымском мостуРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Николай ЛукашенкоПроисшествияКраснодарский крайАвто
 
 
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