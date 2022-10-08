https://ria.ru/20221008/most-1822518700.html
Хуснуллин поручил открыть движение по двум полосам Крымского моста к утру
Хуснуллин поручил открыть движение по двум полосам Крымского моста к утру - РИА Новости, 08.10.2022
Хуснуллин поручил открыть движение по двум полосам Крымского моста к утру
Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил запустить автомобильное движение по двум полосам Крымского моста к воскресенью. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T19:23
2022-10-08T19:23
2022-10-08T20:38
общество
марат хуснуллин
россия
чп на крымском мосту
республика крым
сергей аксенов (политик)
николай лукашенко
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ТАМАНЬ, 8 окт — РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил запустить автомобильное движение по двум полосам Крымского моста к воскресенью.Сегодня утром Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.Спасатели потушили открытое горение. По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, для перевозки пассажиров между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью от 100 человек.Около 16:00 мск глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что автомобильное движение по мосту для легковых автомобилей и автобусов возобновили. Оно осуществляется в реверсивном режиме. Грузовые фуры должны будут использовать Керченскую паромную переправу. Железнодорожное сообщение планируется восстановить до конца дня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Хуснуллин: "Задача к утру запустить движение по Крымскому мосту по двум полосам"
Поставлена задача к утру запустить автомобильное движение по Крымскому мосту по двум полосам, сейчас оно идет по одной, сказал вице-премьер Хуснуллин на месте.
2022-10-08T19:23
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Восстановленное автомобильное движение на Крымском мосту
Автомобильное движение возобновлено. Корреспондент РИА Новости передает с въезда на Крымский мост. Сотрудники полиции объясняют, что машины пропускают по 10 за раз, чтобы иметь возможность провести осмотр.
2022-10-08T19:23
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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19:23 08.10.2022 (обновлено: 20:38 08.10.2022)
Хуснуллин поручил открыть движение по двум полосам Крымского моста к утру
Хуснуллин поставил задачу запустить движение по двум полосам Крымского моста 9 октября