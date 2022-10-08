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Хуснуллин поручил открыть движение по двум полосам Крымского моста к утру

Хуснуллин поручил открыть движение по двум полосам Крымского моста к утру - РИА Новости, 08.10.2022

Хуснуллин поручил открыть движение по двум полосам Крымского моста к утру

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил запустить автомобильное движение по двум полосам Крымского моста к воскресенью. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T19:23

2022-10-08T19:23

2022-10-08T20:38

общество

марат хуснуллин

россия

чп на крымском мосту

республика крым

сергей аксенов (политик)

николай лукашенко

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ТАМАНЬ, 8 окт — РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил запустить автомобильное движение по двум полосам Крымского моста к воскресенью.Сегодня утром Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.Спасатели потушили открытое горение. По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, для перевозки пассажиров между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью от 100 человек.Около 16:00 мск глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что автомобильное движение по мосту для легковых автомобилей и автобусов возобновили. Оно осуществляется в реверсивном режиме. Грузовые фуры должны будут использовать Керченскую паромную переправу. Железнодорожное сообщение планируется восстановить до конца дня.

россия

республика крым

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Хуснуллин: "Задача к утру запустить движение по Крымскому мосту по двум полосам" Поставлена задача к утру запустить автомобильное движение по Крымскому мосту по двум полосам, сейчас оно идет по одной, сказал вице-премьер Хуснуллин на месте. 2022-10-08T19:23 true PT0M14S

Восстановленное автомобильное движение на Крымском мосту Автомобильное движение возобновлено. Корреспондент РИА Новости передает с въезда на Крымский мост. Сотрудники полиции объясняют, что машины пропускают по 10 за раз, чтобы иметь возможность провести осмотр. 2022-10-08T19:23 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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