https://ria.ru/20221008/most-1822515741.html
Хуснуллин рассказал о восстановлении поврежденного пролета Крымского моста
Хуснуллин рассказал о восстановлении поврежденного пролета Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022
Хуснуллин рассказал о восстановлении поврежденного пролета Крымского моста
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что для восстановления поврежденного пролета Крымского моста уже заказан металл, подготовлены строители и... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T19:10
2022-10-08T19:10
2022-10-08T20:53
чп на крымском мосту
марат хуснуллин
происшествия
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ТАМАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что для восстановления поврежденного пролета Крымского моста уже заказан металл, подготовлены строители и проектировщики, сроки восстановления будут названы после инструментального обследования.Вице-премьер добавил, что будет также проведено физическое обследование несущих конструкций моста под нагрузкой.
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чп на крымском мосту, марат хуснуллин, происшествия, россия
ЧП на Крымском мосту, Марат Хуснуллин, Происшествия, Россия
19:10 08.10.2022 (обновлено: 20:53 08.10.2022)
Хуснуллин рассказал о восстановлении поврежденного пролета Крымского моста
Хуснуллин: для восстановления поврежденного пролета Крымского моста уже заказали металл