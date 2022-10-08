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Хуснуллин рассказал о восстановлении поврежденного пролета Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022
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Хуснуллин рассказал о восстановлении поврежденного пролета Крымского моста
Хуснуллин рассказал о восстановлении поврежденного пролета Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022
Хуснуллин рассказал о восстановлении поврежденного пролета Крымского моста
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что для восстановления поврежденного пролета Крымского моста уже заказан металл, подготовлены строители и... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T19:10
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чп на крымском мосту
марат хуснуллин
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ТАМАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что для восстановления поврежденного пролета Крымского моста уже заказан металл, подготовлены строители и проектировщики, сроки восстановления будут названы после инструментального обследования.Вице-премьер добавил, что будет также проведено физическое обследование несущих конструкций моста под нагрузкой.
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чп на крымском мосту, марат хуснуллин, происшествия, россия
ЧП на Крымском мосту, Марат Хуснуллин, Происшествия, Россия
19:10 08.10.2022 (обновлено: 20:53 08.10.2022)
 
Хуснуллин рассказал о восстановлении поврежденного пролета Крымского моста

Хуснуллин: для восстановления поврежденного пролета Крымского моста уже заказали металл

© AP PhotoЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© AP Photo
ЧП на Крымском мосту. Архивное фото
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ТАМАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что для восстановления поврежденного пролета Крымского моста уже заказан металл, подготовлены строители и проектировщики, сроки восстановления будут названы после инструментального обследования.
"Определились с объемами ремонта и восстановления второго пролета, мы уже заказали металл, собрали строителей, проектировщиков. Сроки восстановления мы назовем после инструментального обследования", - сказал Хуснуллин журналистам.
Вице-премьер добавил, что будет также проведено физическое обследование несущих конструкций моста под нагрузкой.
Восстановленное автомобильное движение на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 16:40
На Крымском мосту возобновили движение для легковых автомобилей
 
ЧП на Крымском мостуМарат ХуснуллинПроисшествияРоссия
 
 
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