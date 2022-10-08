https://ria.ru/20221008/most-1822515741.html

Хуснуллин рассказал о восстановлении поврежденного пролета Крымского моста

Хуснуллин рассказал о восстановлении поврежденного пролета Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022

Хуснуллин рассказал о восстановлении поврежденного пролета Крымского моста

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что для восстановления поврежденного пролета Крымского моста уже заказан металл, подготовлены строители и... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T19:10

2022-10-08T19:10

2022-10-08T20:53

чп на крымском мосту

марат хуснуллин

происшествия

россия

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ТАМАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что для восстановления поврежденного пролета Крымского моста уже заказан металл, подготовлены строители и проектировщики, сроки восстановления будут названы после инструментального обследования.Вице-премьер добавил, что будет также проведено физическое обследование несущих конструкций моста под нагрузкой.

https://ria.ru/20221008/most-1822488778.html

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чп на крымском мосту, марат хуснуллин, происшествия, россия