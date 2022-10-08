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Глава МЧС прибыл на место ЧС на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
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Глава МЧС прибыл на место ЧС на Крымском мосту
Глава МЧС прибыл на место ЧС на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
Глава МЧС прибыл на место ЧС на Крымском мосту
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место ЧС на Крымском мосту, министр совершил облет, осмотрел место происшествия, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T17:36
2022-10-08T17:47
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков (мчс)
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место ЧС на Крымском мосту, министр совершил облет, осмотрел место происшествия, сообщает пресс-служба МЧС РФ."Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место ЧС на Крымском мосту. Министр совершил облет, осмотрел место происшествия", - говорится в сообщении.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс), чп на крымском мосту
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Куренков (МЧС), ЧП на Крымском мосту
17:36 08.10.2022 (обновлено: 17:47 08.10.2022)
 
Глава МЧС прибыл на место ЧС на Крымском мосту

Глава МЧС Куренков прибыл на место ЧС на Крымском мосту

© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в медиабанкГлава МЧС Александр Куренков
Глава МЧС Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Глава МЧС Александр Куренков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место ЧС на Крымском мосту, министр совершил облет, осмотрел место происшествия, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место ЧС на Крымском мосту. Министр совершил облет, осмотрел место происшествия", - говорится в сообщении.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК.
Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 17:38
По Крымскому мосту начали проезжать автомобили из Тамани
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр Куренков (МЧС)ЧП на Крымском мосту
 
 
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