https://ria.ru/20221008/most-1822497374.html
Глава МЧС прибыл на место ЧС на Крымском мосту
Глава МЧС прибыл на место ЧС на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
Глава МЧС прибыл на место ЧС на Крымском мосту
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место ЧС на Крымском мосту, министр совершил облет, осмотрел место происшествия, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T17:36
2022-10-08T17:36
2022-10-08T17:47
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков (мчс)
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место ЧС на Крымском мосту, министр совершил облет, осмотрел место происшествия, сообщает пресс-служба МЧС РФ."Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место ЧС на Крымском мосту. Министр совершил облет, осмотрел место происшествия", - говорится в сообщении.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК.
https://ria.ru/20221008/most-1822497846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс), чп на крымском мосту
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Куренков (МЧС), ЧП на Крымском мосту
17:36 08.10.2022 (обновлено: 17:47 08.10.2022)
Глава МЧС прибыл на место ЧС на Крымском мосту
Глава МЧС Куренков прибыл на место ЧС на Крымском мосту