https://ria.ru/20221008/most-1822497374.html

Глава МЧС прибыл на место ЧС на Крымском мосту

Глава МЧС прибыл на место ЧС на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022

Глава МЧС прибыл на место ЧС на Крымском мосту

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место ЧС на Крымском мосту, министр совершил облет, осмотрел место происшествия, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T17:36

2022-10-08T17:36

2022-10-08T17:47

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр куренков (мчс)

чп на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812227814_0:117:2872:1732_1920x0_80_0_0_0a5feb05a945d0ff086d0ea9f196829b.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место ЧС на Крымском мосту, министр совершил облет, осмотрел место происшествия, сообщает пресс-служба МЧС РФ."Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место ЧС на Крымском мосту. Министр совершил облет, осмотрел место происшествия", - говорится в сообщении.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК.

https://ria.ru/20221008/most-1822497846.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс), чп на крымском мосту