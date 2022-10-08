https://ria.ru/20221008/most-1822493016.html

За ЧП на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы, заявил Стремоусов

За ЧП на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы, заявил Стремоусов - РИА Новости, 08.10.2022

За ЧП на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы, заявил Стремоусов

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что за взрывом на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T17:10

2022-10-08T17:10

2022-10-08T17:15

херсонская область

чп на крымском мосту

в мире

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что за взрывом на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы."Сегодня укронацисты в лице СБУ попытались подорвать Крымский мост", - сказал Стремоусов в своем Telegram-канале.По его мнению, после взрыва на Крымском мосту последует адекватный ответ со стороны России."На этом шутки закончились", - подчеркнул Стремоусов.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.

https://ria.ru/20221008/most-1822488778.html

херсонская область

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Варвара Скокшина

херсонская область , чп на крымском мосту, в мире, кирилл стремоусов