https://ria.ru/20221008/most-1822484361.html

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили - РИА Новости, 08.10.2022

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T16:11

2022-10-08T16:11

2022-10-08T17:57

чп на крымском мосту

происшествия

сергей аксенов (политик)

николай лукашенко

краснодарский край

авто

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.Он уточнил, что речь идет о легковых машинах и автобусах, которые будут проходить полную процедуру осмотра. Водители грузовиков, в свою очередь, должны использовать Керченскую переправу. Через два часа через пролив запустят паром "Керчь-2", подчеркнул глава Крыма.Как передает корреспондент РИА Новости, движение осуществляется со стороны Керчи в сторону Тамани в реверсивном режиме. Пропускают по десять машин в определенное время. По словам сотрудников полиции, находящихся на подъезде к мосту, это необходимо для того, чтобы проводить досмотр автомобилей.Ранее Аксенов заявил, что автомобили смогут передвигаться по двум не пострадавшим при взрыве полосам. Железнодорожное сообщение планируется восстановить до конца дня, добавил он.Сегодня утром Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.Спасатели потушили открытое горение. По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, для перевозки пассажиров между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью от 100 человек.

https://ria.ru/20221008/mironov-1822466853.html

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краснодарский край

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Восстановленное автомобильное движение на Крымском мосту Автомобильное движение возобновлено. Корреспондент РИА Новости передает с въезда на Крымский мост. Сотрудники полиции объясняют, что машины пропускают по 10 за раз, чтобы иметь возможность провести осмотр. 2022-10-08T16:11 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чп на крымском мосту, происшествия, сергей аксенов (политик), николай лукашенко, краснодарский край, авто