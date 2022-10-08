https://ria.ru/20221008/most-1822481239.html

Аксенов: железнодорожное сообщение по Крымскому мосту запустят сегодня

Аксенов: железнодорожное сообщение по Крымскому мосту запустят сегодня - РИА Новости, 08.10.2022

Аксенов: железнодорожное сообщение по Крымскому мосту запустят сегодня

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту восстановят до конца дня, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T15:57

2022-10-08T15:57

2022-10-08T16:12

происшествия

сергей аксенов (политик)

россия

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту восстановят до конца дня, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.Он также уточнил, что автомобильное движение возобновят в ближайшее время по двум непострадавшим полосам. Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.Спасатели потушили открытое горение. Движение по мосту временно приостановлено. Отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, для перевозки пассажиров между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью от 100 человек.Власти также обещали в ближайшее время пустить два парома.

https://ria.ru/20221008/turisty-1822459040.html

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

происшествия, сергей аксенов (политик), россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф)