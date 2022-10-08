https://ria.ru/20221008/most-1822481239.html
Аксенов: железнодорожное сообщение по Крымскому мосту запустят сегодня
Аксенов: железнодорожное сообщение по Крымскому мосту запустят сегодня - РИА Новости, 08.10.2022
Аксенов: железнодорожное сообщение по Крымскому мосту запустят сегодня
Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту восстановят до конца дня, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T15:57
2022-10-08T15:57
2022-10-08T16:12
происшествия
сергей аксенов (политик)
россия
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту восстановят до конца дня, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.Он также уточнил, что автомобильное движение возобновят в ближайшее время по двум непострадавшим полосам. Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.Спасатели потушили открытое горение. Движение по мосту временно приостановлено. Отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, для перевозки пассажиров между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью от 100 человек.Власти также обещали в ближайшее время пустить два парома.
https://ria.ru/20221008/turisty-1822459040.html
https://ria.ru/20221008/most-1822470308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергей аксенов (политик), россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сергей Аксенов (политик), Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
15:57 08.10.2022 (обновлено: 16:12 08.10.2022)
Аксенов: железнодорожное сообщение по Крымскому мосту запустят сегодня
Аксенов: железнодорожное сообщение по Крымскому мосту запустят сегодня до конца дня