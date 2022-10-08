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Аксенов: железнодорожное сообщение по Крымскому мосту запустят сегодня - РИА Новости, 08.10.2022
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Аксенов: железнодорожное сообщение по Крымскому мосту запустят сегодня
Аксенов: железнодорожное сообщение по Крымскому мосту запустят сегодня - РИА Новости, 08.10.2022
Аксенов: железнодорожное сообщение по Крымскому мосту запустят сегодня
Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту восстановят до конца дня, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T15:57
2022-10-08T16:12
происшествия
сергей аксенов (политик)
россия
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту восстановят до конца дня, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.Он также уточнил, что автомобильное движение возобновят в ближайшее время по двум непострадавшим полосам. Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.Спасатели потушили открытое горение. Движение по мосту временно приостановлено. Отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, для перевозки пассажиров между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью от 100 человек.Власти также обещали в ближайшее время пустить два парома.
https://ria.ru/20221008/turisty-1822459040.html
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происшествия, сергей аксенов (политик), россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сергей Аксенов (политик), Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
15:57 08.10.2022 (обновлено: 16:12 08.10.2022)
 
Аксенов: железнодорожное сообщение по Крымскому мосту запустят сегодня

Аксенов: железнодорожное сообщение по Крымскому мосту запустят сегодня до конца дня

© AP PhotoКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© AP Photo
Крымский мост
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту восстановят до конца дня, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
Он также уточнил, что автомобильное движение возобновят в ближайшее время по двум непострадавшим полосам.
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Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.
Спасатели потушили открытое горение. Движение по мосту временно приостановлено. Отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.
По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, для перевозки пассажиров между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью от 100 человек.
Власти также обещали в ближайшее время пустить два парома.
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ПроисшествияСергей Аксенов (политик)РоссияНациональный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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