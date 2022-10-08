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Водолазы МЧС обследуют подводные конструкции Крымского моста
Водолазы МЧС обследуют подводные конструкции Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022
Водолазы МЧС обследуют подводные конструкции Крымского моста
Водолазы МЧС обследуют подводные конструкции Крымского моста, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T15:05
2022-10-08T15:05
2022-10-08T15:05
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Водолазы МЧС обследуют подводные конструкции Крымского моста, сообщает пресс-служба МЧС России."Для обследования подводных конструкций моста, а также морского дна задействованы водолазы МЧС России", - говорится в сообщении.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
https://ria.ru/20221008/vzryv-1822459233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту
Водолазы МЧС обследуют подводные конструкции Крымского моста
Водолазы МЧС обследуют подводные конструкции Крымского моста и морское дно