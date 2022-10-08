https://ria.ru/20221008/most-1822471570.html

Водолазы МЧС обследуют подводные конструкции Крымского моста

Водолазы МЧС обследуют подводные конструкции Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022

Водолазы МЧС обследуют подводные конструкции Крымского моста

Водолазы МЧС обследуют подводные конструкции Крымского моста, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T15:05

2022-10-08T15:05

2022-10-08T15:05

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Водолазы МЧС обследуют подводные конструкции Крымского моста, сообщает пресс-служба МЧС России."Для обследования подводных конструкций моста, а также морского дна задействованы водолазы МЧС России", - говорится в сообщении.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.

https://ria.ru/20221008/vzryv-1822459233.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту