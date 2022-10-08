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Водолазы МЧС обследуют подводные конструкции Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022
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Водолазы МЧС обследуют подводные конструкции Крымского моста
Водолазы МЧС обследуют подводные конструкции Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022
Водолазы МЧС обследуют подводные конструкции Крымского моста
Водолазы МЧС обследуют подводные конструкции Крымского моста, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T15:05
2022-10-08T15:05
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Водолазы МЧС обследуют подводные конструкции Крымского моста, сообщает пресс-служба МЧС России."Для обследования подводных конструкций моста, а также морского дна задействованы водолазы МЧС России", - говорится в сообщении.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту
15:05 08.10.2022
 
Водолазы МЧС обследуют подводные конструкции Крымского моста

Водолазы МЧС обследуют подводные конструкции Крымского моста и морское дно

© AP PhotoКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© AP Photo
Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Водолазы МЧС обследуют подводные конструкции Крымского моста, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Для обследования подводных конструкций моста, а также морского дна задействованы водолазы МЧС России", - говорится в сообщении.
Сотрудники Следственного комитета на месте подрыва грузовика на Крымском мосту. Кадр из видео
Вчера, 13:53
При взрыве на Крымском мосту погибли три человека
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Национальный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)ЧП на Крымском мосту
 
 
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