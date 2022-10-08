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В МИД раскритиковали заявление Эстонии о ЧП на Крымском мосту

В МИД раскритиковали заявление Эстонии о ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022

В МИД раскритиковали заявление Эстонии о ЧП на Крымском мосту

Преступная логика круговой порукой связала натовские режимы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию главы МИД Эстонии... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T14:57

2022-10-08T14:57

2022-10-08T16:38

россия

таллин

чп на крымском мосту

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид эстонии

эстония

в мире

мария захарова

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Преступная логика круговой порукой связала натовские режимы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу на ЧП в Крыму.В субботу Рейнсалу приветствовал взрыв на Крымском мосту, предположив, что за этим стоит украинский спецназ. Эстонский министр напомнил, что киевские власти давно называли Крымский мост возможной целью удара."Убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки - преступная логика круговой порукой связала натовские режимы", - написала Захарова в Telegram-канале.Она сравнила противоречивое высказывание эстонского министра с реакцией бывшего министра иностранных дел Польши Сикорского, который поблагодарил США за подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2".Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры горящих цистерн на Крымском мосту На Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. "Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в направлении Крымского полуострова", — говорится в сообщении. По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Арка над сухопутной частью моста не повреждена. 2022-10-08T14:57 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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