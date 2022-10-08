https://ria.ru/20221008/most-1822469475.html
В МИД раскритиковали заявление Эстонии о ЧП на Крымском мосту
В МИД раскритиковали заявление Эстонии о ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
В МИД раскритиковали заявление Эстонии о ЧП на Крымском мосту
Преступная логика круговой порукой связала натовские режимы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию главы МИД Эстонии... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T14:57
2022-10-08T14:57
2022-10-08T16:38
россия
таллин
чп на крымском мосту
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид эстонии
эстония
в мире
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822458818_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_765b17b51afb6737ca1afb2bde5c484f.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Преступная логика круговой порукой связала натовские режимы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу на ЧП в Крыму.В субботу Рейнсалу приветствовал взрыв на Крымском мосту, предположив, что за этим стоит украинский спецназ. Эстонский министр напомнил, что киевские власти давно называли Крымский мост возможной целью удара."Убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки - преступная логика круговой порукой связала натовские режимы", - написала Захарова в Telegram-канале.Она сравнила противоречивое высказывание эстонского министра с реакцией бывшего министра иностранных дел Польши Сикорского, который поблагодарил США за подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2".Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
https://ria.ru/20221008/vzryv-1822450058.html
россия
таллин
эстония
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822458818_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_1367111cb62b44926758c3c46e5e2241.jpg
Кадры горящих цистерн на Крымском мосту
На Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. "Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в направлении Крымского полуострова", — говорится в сообщении. По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Арка над сухопутной частью моста не повреждена.
2022-10-08T14:57
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, таллин, чп на крымском мосту, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид эстонии, эстония, в мире, мария захарова, урмас рейнсалу, польша, национальный антитеррористический комитет рф, северный поток — 2, северный поток
Россия, Таллин, ЧП на Крымском мосту, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Эстонии, Эстония, В мире, Мария Захарова, Урмас Рейнсалу, Польша, Национальный антитеррористический комитет РФ, Северный поток — 2, Северный поток
14:57 08.10.2022 (обновлено: 16:38 08.10.2022)
В МИД раскритиковали заявление Эстонии о ЧП на Крымском мосту
Захарова раскритиковала слова главы МИД Эстонии Рейнсалу о ЧП на Крымском мосту