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В МИД раскритиковали заявление Эстонии о ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
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В МИД раскритиковали заявление Эстонии о ЧП на Крымском мосту
В МИД раскритиковали заявление Эстонии о ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
В МИД раскритиковали заявление Эстонии о ЧП на Крымском мосту
Преступная логика круговой порукой связала натовские режимы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию главы МИД Эстонии... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T14:57
2022-10-08T16:38
россия
таллин
чп на крымском мосту
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид эстонии
эстония
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Преступная логика круговой порукой связала натовские режимы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу на ЧП в Крыму.В субботу Рейнсалу приветствовал взрыв на Крымском мосту, предположив, что за этим стоит украинский спецназ. Эстонский министр напомнил, что киевские власти давно называли Крымский мост возможной целью удара."Убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки - преступная логика круговой порукой связала натовские режимы", - написала Захарова в Telegram-канале.Она сравнила противоречивое высказывание эстонского министра с реакцией бывшего министра иностранных дел Польши Сикорского, который поблагодарил США за подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2".Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
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Кадры горящих цистерн на Крымском мосту
На Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. "Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в направлении Крымского полуострова", — говорится в сообщении. По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Арка над сухопутной частью моста не повреждена.
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россия, таллин, чп на крымском мосту, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид эстонии, эстония, в мире, мария захарова, урмас рейнсалу, польша, национальный антитеррористический комитет рф, северный поток — 2, северный поток
Россия, Таллин, ЧП на Крымском мосту, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Эстонии, Эстония, В мире, Мария Захарова, Урмас Рейнсалу, Польша, Национальный антитеррористический комитет РФ, Северный поток — 2, Северный поток
14:57 08.10.2022 (обновлено: 16:38 08.10.2022)
 
В МИД раскритиковали заявление Эстонии о ЧП на Крымском мосту

Захарова раскритиковала слова главы МИД Эстонии Рейнсалу о ЧП на Крымском мосту

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКрымский мост после подрыва грузового автомобиля
Крымский мост после подрыва грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост после подрыва грузового автомобиля. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Преступная логика круговой порукой связала натовские режимы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу на ЧП в Крыму.
В субботу Рейнсалу приветствовал взрыв на Крымском мосту, предположив, что за этим стоит украинский спецназ. Эстонский министр напомнил, что киевские власти давно называли Крымский мост возможной целью удара.
Пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 12:52
Экс-генерал ФСБ: подорвать грузовик на Крымском мосту могли дистанционно
"Убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки - преступная логика круговой порукой связала натовские режимы", - написала Захарова в Telegram-канале.
Она сравнила противоречивое высказывание эстонского министра с реакцией бывшего министра иностранных дел Польши Сикорского, который поблагодарил США за подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2".
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
 
РоссияТаллинЧП на Крымском мостуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ЭстонииЭстонияВ миреМария ЗахароваУрмас РейнсалуПольшаНациональный антитеррористический комитет РФСеверный поток — 2Северный поток
 
 
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