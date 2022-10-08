https://ria.ru/20221008/most-1822469196.html

На подъезде к Крымскому мосту стоят посты ДПС

На подъезде к Крымскому мосту стоят посты ДПС - РИА Новости, 08.10.2022

На подъезде к Крымскому мосту стоят посты ДПС

Пробок на подъездах и автозаправках возле Крымского моста нет, но выставлены посты ДПС, сообщает с места корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T14:54

2022-10-08T14:54

2022-10-08T15:38

происшествия

сергей аксенов (политик)

россия

керчь

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

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КЕРЧЬ, 8 окт – РИА Новости. Пробок на подъездах и автозаправках возле Крымского моста нет, но выставлены посты ДПС, сообщает с места корреспондент РИА Новости.Днем на трассе, ведущей к Керчи и Крымскому мосту уже нет пробок, также нет очередей и на автозаправках. Бензин есть в наличии."Были очереди. Но уже ажиотаж спал. Ужас, что творилось", - рассказали РИА Новости сотрудники АЗС.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ в свою очередь заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.Крым полностью обеспечен топливом и продовольствием, никаких рисков нет, отмечал глава региона Сергей Аксенов.

https://ria.ru/20221008/parom-1822463787.html

россия

керчь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Оцепление на дорогах к Крымскому мосту Оцепление на дорогах к Крымскому мосту 2022-10-08T14:54 true PT0M19S

Посты ДПС и автозаправки без пробок. Кадры Крымского моста Пробок на подъездах и автозаправках возле Крымского моста нет, выставлены посты ДПС, передает корреспондент РИА Новости 2022-10-08T14:54 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сергей аксенов (политик), россия, керчь, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту