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На подъезде к Крымскому мосту стоят посты ДПС - РИА Новости, 08.10.2022
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На подъезде к Крымскому мосту стоят посты ДПС
На подъезде к Крымскому мосту стоят посты ДПС - РИА Новости, 08.10.2022
На подъезде к Крымскому мосту стоят посты ДПС
Пробок на подъездах и автозаправках возле Крымского моста нет, но выставлены посты ДПС, сообщает с места корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T14:54
2022-10-08T15:38
происшествия
сергей аксенов (политик)
россия
керчь
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
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КЕРЧЬ, 8 окт – РИА Новости. Пробок на подъездах и автозаправках возле Крымского моста нет, но выставлены посты ДПС, сообщает с места корреспондент РИА Новости.Днем на трассе, ведущей к Керчи и Крымскому мосту уже нет пробок, также нет очередей и на автозаправках. Бензин есть в наличии."Были очереди. Но уже ажиотаж спал. Ужас, что творилось", - рассказали РИА Новости сотрудники АЗС.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ в свою очередь заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.Крым полностью обеспечен топливом и продовольствием, никаких рисков нет, отмечал глава региона Сергей Аксенов.
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Оцепление на дорогах к Крымскому мосту
Оцепление на дорогах к Крымскому мосту
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Посты ДПС и автозаправки без пробок. Кадры Крымского моста
Пробок на подъездах и автозаправках возле Крымского моста нет, выставлены посты ДПС, передает корреспондент РИА Новости
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происшествия, сергей аксенов (политик), россия, керчь, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту
Происшествия, Сергей Аксенов (политик), Россия, Керчь, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту
14:54 08.10.2022 (обновлено: 15:38 08.10.2022)
 
На подъезде к Крымскому мосту стоят посты ДПС

Пробок на подъездах и автозаправках возле Крымского моста нет, но выставлены посты ДПС

Читать ria.ru в
КЕРЧЬ, 8 окт – РИА Новости. Пробок на подъездах и автозаправках возле Крымского моста нет, но выставлены посты ДПС, сообщает с места корреспондент РИА Новости.
Днем на трассе, ведущей к Керчи и Крымскому мосту уже нет пробок, также нет очередей и на автозаправках. Бензин есть в наличии.
"Были очереди. Но уже ажиотаж спал. Ужас, что творилось", - рассказали РИА Новости сотрудники АЗС.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ в свою очередь заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.
© РИА Новости / Елена Иванова / Перейти в медиабанкПожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Елена Иванова
Перейти в медиабанк
Пожар на Крымском мосту
Крым полностью обеспечен топливом и продовольствием, никаких рисков нет, отмечал глава региона Сергей Аксенов.
Паром Крым в порту Кавказ на Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 14:23
В районе паромной переправы на Кубани образовалась пробка
 
ПроисшествияСергей Аксенов (политик)РоссияКерчьНациональный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)ЧП на Крымском мосту
 
 
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