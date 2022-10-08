https://ria.ru/20221008/most-1822462600.html

Движение поездов по Крымскому мосту планируют организовать к вечеру субботы

Движение поездов по Крымскому мосту планируют организовать к вечеру субботы - РИА Новости, 08.10.2022

Движение поездов по Крымскому мосту планируют организовать к вечеру субботы

Минтранс РФ провел первичную оценку состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста, возможность движения поездов планируется обеспечить в... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T14:15

2022-10-08T14:15

2022-10-08T14:28

россия

чп на крымском мосту

крымский мост

общество

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Минтранс РФ провел первичную оценку состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста, возможность движения поездов планируется обеспечить в субботу к 20.00 по московскому времени, сообщили в пресс-службе министерства."В настоящее время проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста на предмет возможности пропуска поездов. Проводятся восстановительные работы. По оценкам специалистов работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20.00 мск", - сообщили в министерстве.О ходе восстановительных работ и восстановлении движения будет сообщено дополнительно, уточнили в Минтрансе.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.

https://ria.ru/20221008/vzryv-1822450058.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, чп на крымском мосту, крымский мост, общество