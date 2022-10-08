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Движение поездов по Крымскому мосту планируют организовать к вечеру субботы - РИА Новости, 08.10.2022
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Движение поездов по Крымскому мосту планируют организовать к вечеру субботы
Движение поездов по Крымскому мосту планируют организовать к вечеру субботы - РИА Новости, 08.10.2022
Движение поездов по Крымскому мосту планируют организовать к вечеру субботы
Минтранс РФ провел первичную оценку состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста, возможность движения поездов планируется обеспечить в... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T14:15
2022-10-08T14:28
россия
чп на крымском мосту
крымский мост
общество
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Минтранс РФ провел первичную оценку состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста, возможность движения поездов планируется обеспечить в субботу к 20.00 по московскому времени, сообщили в пресс-службе министерства."В настоящее время проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста на предмет возможности пропуска поездов. Проводятся восстановительные работы. По оценкам специалистов работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20.00 мск", - сообщили в министерстве.О ходе восстановительных работ и восстановлении движения будет сообщено дополнительно, уточнили в Минтрансе.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
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россия, чп на крымском мосту, крымский мост, общество
Россия, ЧП на Крымском мосту, Крымский мост, Общество
14:15 08.10.2022 (обновлено: 14:28 08.10.2022)
 
Движение поездов по Крымскому мосту планируют организовать к вечеру субботы

Минтранс: движение поездов по Крымскому мосту планируют организовать к 20:00 мск

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКрымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля
Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Минтранс РФ провел первичную оценку состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста, возможность движения поездов планируется обеспечить в субботу к 20.00 по московскому времени, сообщили в пресс-службе министерства.
"В настоящее время проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста на предмет возможности пропуска поездов. Проводятся восстановительные работы. По оценкам специалистов работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20.00 мск", - сообщили в министерстве.
Пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 12:52
Экс-генерал ФСБ: подорвать грузовик на Крымском мосту могли дистанционно
О ходе восстановительных работ и восстановлении движения будет сообщено дополнительно, уточнили в Минтрансе.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
Пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 13:54
СК установил данные собственника взорвавшегося на Крымском мосту грузовика
 
РоссияЧП на Крымском мостуКрымский мостОбщество
 
 
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