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На Крымском мосту работают два вертолета Ми-8 для охлаждения цистерн - РИА Новости, 08.10.2022
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На Крымском мосту работают два вертолета Ми-8 для охлаждения цистерн
На Крымском мосту работают два вертолета Ми-8 для охлаждения цистерн - РИА Новости, 08.10.2022
На Крымском мосту работают два вертолета Ми-8 для охлаждения цистерн
Два вертолета Ми-8 работают после ЧП на Крымском мосту для охлаждения цистерн, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T13:44
2022-10-08T14:22
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Два вертолета Ми-8 работают после ЧП на Крымском мосту для охлаждения цистерн, сообщает пресс-служба МЧС России.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека."На данный момент работают два вертолета Ми-8 Южного АСЦ МЧС России для охлаждения цистерн", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, чп на крымском мосту
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, ЧП на Крымском мосту
13:44 08.10.2022 (обновлено: 14:22 08.10.2022)
 
На Крымском мосту работают два вертолета Ми-8 для охлаждения цистерн

МЧС: на Крымском мосту работают два вертолета Ми-8 для охлаждения цистерн

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пожар на Крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Два вертолета Ми-8 работают после ЧП на Крымском мосту для охлаждения цистерн, сообщает пресс-служба МЧС России.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
"На данный момент работают два вертолета Ми-8 Южного АСЦ МЧС России для охлаждения цистерн", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШЧП на Крымском мосту
 
 
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