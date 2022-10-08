https://ria.ru/20221008/most-1822457881.html

На Крымском мосту работают два вертолета Ми-8 для охлаждения цистерн

На Крымском мосту работают два вертолета Ми-8 для охлаждения цистерн - РИА Новости, 08.10.2022

На Крымском мосту работают два вертолета Ми-8 для охлаждения цистерн

Два вертолета Ми-8 работают после ЧП на Крымском мосту для охлаждения цистерн, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T13:44

2022-10-08T13:44

2022-10-08T14:22

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Два вертолета Ми-8 работают после ЧП на Крымском мосту для охлаждения цистерн, сообщает пресс-служба МЧС России.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека."На данный момент работают два вертолета Ми-8 Южного АСЦ МЧС России для охлаждения цистерн", - говорится в сообщении.

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, чп на крымском мосту