https://ria.ru/20221008/most-1822457478.html

Для оценки состояния Крымского моста используют комплекс "Струна-П"

Для оценки состояния Крымского моста используют комплекс "Струна-П" - РИА Новости, 08.10.2022

Для оценки состояния Крымского моста используют комплекс "Струна-П"

Для оценки состояния Крымского моста привлечена лаборатория ГУ МЧС по Ростовской области с мобильным диагностическим комплексом "Струна-П", сообщили в... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T13:41

2022-10-08T13:41

2022-10-08T15:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крымский мост

происшествия

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Для оценки состояния Крымского моста привлечена лаборатория ГУ МЧС по Ростовской области с мобильным диагностическим комплексом "Струна-П", сообщили в пресс-службе МЧС России.Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."На месте работает испытательная пожарная лаборатория ГУ МЧС России по Ростовской области с мобильным диагностическим комплексом "Струна-П" для оценки повреждений конструкций моста", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте создан оперативный штаб. "В готовность к реагированию приведена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в составе 100 человек и 22 единицы техники", - добавили в ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20221008/most-1822454165.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крымский мост, происшествия, чп на крымском мосту