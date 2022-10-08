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Для оценки состояния Крымского моста используют комплекс "Струна-П" - РИА Новости, 08.10.2022
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Для оценки состояния Крымского моста используют комплекс "Струна-П"
Для оценки состояния Крымского моста используют комплекс "Струна-П" - РИА Новости, 08.10.2022
Для оценки состояния Крымского моста используют комплекс "Струна-П"
Для оценки состояния Крымского моста привлечена лаборатория ГУ МЧС по Ростовской области с мобильным диагностическим комплексом "Струна-П", сообщили в... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T13:41
2022-10-08T15:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крымский мост
происшествия
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Для оценки состояния Крымского моста привлечена лаборатория ГУ МЧС по Ростовской области с мобильным диагностическим комплексом "Струна-П", сообщили в пресс-службе МЧС России.Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."На месте работает испытательная пожарная лаборатория ГУ МЧС России по Ростовской области с мобильным диагностическим комплексом "Струна-П" для оценки повреждений конструкций моста", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте создан оперативный штаб. "В готовность к реагированию приведена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в составе 100 человек и 22 единицы техники", - добавили в ведомстве.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крымский мост, происшествия, чп на крымском мосту
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крымский мост, Происшествия, ЧП на Крымском мосту
13:41 08.10.2022 (обновлено: 15:00 08.10.2022)
 
Для оценки состояния Крымского моста используют комплекс "Струна-П"

Для оценки состояния Крымского моста используют лабораторию МЧС с комплексом "Струна-П"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкТушение пожара на Крымском мосту
Тушение пожара на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Тушение пожара на Крымском мосту
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Для оценки состояния Крымского моста привлечена лаборатория ГУ МЧС по Ростовской области с мобильным диагностическим комплексом "Струна-П", сообщили в пресс-службе МЧС России.
Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
"На месте работает испытательная пожарная лаборатория ГУ МЧС России по Ростовской области с мобильным диагностическим комплексом "Струна-П" для оценки повреждений конструкций моста", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте создан оперативный штаб. "В готовность к реагированию приведена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в составе 100 человек и 22 единицы техники", - добавили в ведомстве.
Пожар на Крымском мосту
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крымский мостПроисшествияЧП на Крымском мосту
 
 
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