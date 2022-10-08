https://ria.ru/20221008/most-1822448042.html
Экс-генерал ФСБ уверен в причастности Киева к взрыву Крымского моста
Экс-генерал ФСБ уверен в причастности Киева к взрыву Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022
Экс-генерал ФСБ уверен в причастности Киева к взрыву Крымского моста
Взрыв на Крымском мосту наверняка совершил киевский режим, ведь Украина ранее неоднократно заявляла о необходимости удара по мосту, считает генерал-майор ФСБ в... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:39
2022-10-08T12:39
2022-10-08T14:43
александр михайлов (генерал-майор)
украина
чп на крымском мосту
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822447764_297:0:3938:2048_1920x0_80_0_0_72946351b0640681e198dae443ffdb4e.jpg
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Взрыв на Крымском мосту наверняка совершил киевский режим, ведь Украина ранее неоднократно заявляла о необходимости удара по мосту, считает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."Здесь даже не нужно размышлять, кому это было нужно, и кто это мог совершить. Украина неоднократно объявляла о необходимости и возможности подрыва Крымского моста. Правда тогда речь шла про атаку с воздуха, но в таком формате совершить это было бы невозможно, потому что у нас хорошо охраняется воздушное пространство", - сказал собеседник в беседе с РИА Новости.Михайлов отметил, что у Украины давно отсутствуют моральные принципы: они готовы наносить удары и по мирному населению, и по объектам инфраструктуры."А то, что сейчас произошло, я бы сказал, что это четко спланированная операция, хоть и не сложная. Ведь произошел синхронный подрыв автомобильной цистерны и железнодорожного состава. Я глубоко убежден, что все это было спланировано Киевом", - подчеркнул эксперт.
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822447764_752:0:3483:2048_1920x0_80_0_0_b9f1a3ffb6ad28a703d9c7a2af9824f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр михайлов (генерал-майор), украина, чп на крымском мосту, происшествия
Александр Михайлов (генерал-майор), Украина, ЧП на Крымском мосту, Происшествия
12:39 08.10.2022 (обновлено: 14:43 08.10.2022)
Экс-генерал ФСБ уверен в причастности Киева к взрыву Крымского моста
Экс-генерал ФСБ Михайлов не сомневается в причастности Киева к подрыву Крымского моста
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Взрыв на Крымском мосту наверняка совершил киевский режим, ведь Украина ранее неоднократно заявляла о необходимости удара по мосту, считает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
"Здесь даже не нужно размышлять, кому это было нужно, и кто это мог совершить. Украина неоднократно объявляла о необходимости и возможности подрыва Крымского моста. Правда тогда речь шла про атаку с воздуха, но в таком формате совершить это было бы невозможно, потому что у нас хорошо охраняется воздушное пространство", - сказал собеседник в беседе с РИА Новости.
Михайлов отметил, что у Украины
давно отсутствуют моральные принципы: они готовы наносить удары и по мирному населению, и по объектам инфраструктуры.
"А то, что сейчас произошло, я бы сказал, что это четко спланированная операция, хоть и не сложная. Ведь произошел синхронный подрыв автомобильной цистерны и железнодорожного состава. Я глубоко убежден, что все это было спланировано Киевом", - подчеркнул эксперт.