https://ria.ru/20221008/most-1822448042.html

Экс-генерал ФСБ уверен в причастности Киева к взрыву Крымского моста

Экс-генерал ФСБ уверен в причастности Киева к взрыву Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022

Экс-генерал ФСБ уверен в причастности Киева к взрыву Крымского моста

Взрыв на Крымском мосту наверняка совершил киевский режим, ведь Украина ранее неоднократно заявляла о необходимости удара по мосту, считает генерал-майор ФСБ в... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T12:39

2022-10-08T12:39

2022-10-08T14:43

александр михайлов (генерал-майор)

украина

чп на крымском мосту

происшествия

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Взрыв на Крымском мосту наверняка совершил киевский режим, ведь Украина ранее неоднократно заявляла о необходимости удара по мосту, считает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."Здесь даже не нужно размышлять, кому это было нужно, и кто это мог совершить. Украина неоднократно объявляла о необходимости и возможности подрыва Крымского моста. Правда тогда речь шла про атаку с воздуха, но в таком формате совершить это было бы невозможно, потому что у нас хорошо охраняется воздушное пространство", - сказал собеседник в беседе с РИА Новости.Михайлов отметил, что у Украины давно отсутствуют моральные принципы: они готовы наносить удары и по мирному населению, и по объектам инфраструктуры."А то, что сейчас произошло, я бы сказал, что это четко спланированная операция, хоть и не сложная. Ведь произошел синхронный подрыв автомобильной цистерны и железнодорожного состава. Я глубоко убежден, что все это было спланировано Киевом", - подчеркнул эксперт.

украина

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Дарья Буймова

александр михайлов (генерал-майор), украина, чп на крымском мосту, происшествия