Рейтинг@Mail.ru
Экс-генерал ФСБ уверен в причастности Киева к взрыву Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221008/most-1822448042.html
Экс-генерал ФСБ уверен в причастности Киева к взрыву Крымского моста
Экс-генерал ФСБ уверен в причастности Киева к взрыву Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022
Экс-генерал ФСБ уверен в причастности Киева к взрыву Крымского моста
Взрыв на Крымском мосту наверняка совершил киевский режим, ведь Украина ранее неоднократно заявляла о необходимости удара по мосту, считает генерал-майор ФСБ в... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:39
2022-10-08T14:43
александр михайлов (генерал-майор)
украина
чп на крымском мосту
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822447764_297:0:3938:2048_1920x0_80_0_0_72946351b0640681e198dae443ffdb4e.jpg
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Взрыв на Крымском мосту наверняка совершил киевский режим, ведь Украина ранее неоднократно заявляла о необходимости удара по мосту, считает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."Здесь даже не нужно размышлять, кому это было нужно, и кто это мог совершить. Украина неоднократно объявляла о необходимости и возможности подрыва Крымского моста. Правда тогда речь шла про атаку с воздуха, но в таком формате совершить это было бы невозможно, потому что у нас хорошо охраняется воздушное пространство", - сказал собеседник в беседе с РИА Новости.Михайлов отметил, что у Украины давно отсутствуют моральные принципы: они готовы наносить удары и по мирному населению, и по объектам инфраструктуры."А то, что сейчас произошло, я бы сказал, что это четко спланированная операция, хоть и не сложная. Ведь произошел синхронный подрыв автомобильной цистерны и железнодорожного состава. Я глубоко убежден, что все это было спланировано Киевом", - подчеркнул эксперт.
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822447764_752:0:3483:2048_1920x0_80_0_0_b9f1a3ffb6ad28a703d9c7a2af9824f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр михайлов (генерал-майор), украина, чп на крымском мосту, происшествия
Александр Михайлов (генерал-майор), Украина, ЧП на Крымском мосту, Происшествия
12:39 08.10.2022 (обновлено: 14:43 08.10.2022)
 
Экс-генерал ФСБ уверен в причастности Киева к взрыву Крымского моста

Экс-генерал ФСБ Михайлов не сомневается в причастности Киева к подрыву Крымского моста

Момент взрыва на Крымском мосту. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Момент взрыва на Крымском мосту. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Момент взрыва на Крымском мосту. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Взрыв на Крымском мосту наверняка совершил киевский режим, ведь Украина ранее неоднократно заявляла о необходимости удара по мосту, считает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
"Здесь даже не нужно размышлять, кому это было нужно, и кто это мог совершить. Украина неоднократно объявляла о необходимости и возможности подрыва Крымского моста. Правда тогда речь шла про атаку с воздуха, но в таком формате совершить это было бы невозможно, потому что у нас хорошо охраняется воздушное пространство", - сказал собеседник в беседе с РИА Новости.
Михайлов отметил, что у Украины давно отсутствуют моральные принципы: они готовы наносить удары и по мирному населению, и по объектам инфраструктуры.
"А то, что сейчас произошло, я бы сказал, что это четко спланированная операция, хоть и не сложная. Ведь произошел синхронный подрыв автомобильной цистерны и железнодорожного состава. Я глубоко убежден, что все это было спланировано Киевом", - подчеркнул эксперт.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВертолет тушит пожар на Крымском мосту
Вертолет тушит пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вертолет тушит пожар на Крымском мосту
 
Александр Михайлов (генерал-майор)УкраинаЧП на Крымском мостуПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала