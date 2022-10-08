https://ria.ru/20221008/most-1822444431.html

Восстановление Крымского моста начнут после окончания следственных действий

Восстановление Крымского моста начнут после окончания следственных действий - РИА Новости, 08.10.2022

Восстановление Крымского моста начнут после окончания следственных действий

Восстановительные работы на Крымском мосту начнут сразу после окончания следственных действий, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T12:20

2022-10-08T12:20

2022-10-08T13:38

происшествия

сергей аксенов (политик)

крымский мост

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Восстановительные работы на Крымском мосту начнут сразу после окончания следственных действий, заявил глава Крыма Сергей Аксенов."Сегодня приму участие в работе правительственной комиссии по выяснению причин происшедшего на Крымском мосту и ликвидации последствий ЧП. Будут выработаны меры по устранению повреждений и восстановлению разрушенного. Работы начнутся сразу после окончания действий следственных органов", — говорится в записи, опубликованной в его Telegram-канале.Точных сроков власти пока не называли. В Минтрансе заявили, что ведомство оценивает масштабы повреждений.Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Инцидент повлек возгорание семи цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета. О пострадавших региональные власти не сообщали.Движение по мосту временно приостановлено. Отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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"Данное ЧП нас точно не подкосит": Аксенов записал видеообращение после взрыва на Крымском мосту "Данное ЧП нас точно не подкосит": Аксенов записал видеообращение после взрыва на Крымском мосту 2022-10-08T12:20 true PT2M16S

Кадры горящих цистерн на Крымском мосту На Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. "Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в направлении Крымского полуострова", — говорится в сообщении. По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Арка над сухопутной частью моста не повреждена. 2022-10-08T12:20 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сергей аксенов (политик), крымский мост