https://ria.ru/20221008/most-1822436217.html
В МИД раскритиковали реакцию Киева на ЧП на Крымском мосту
В МИД раскритиковали реакцию Киева на ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
В МИД раскритиковали реакцию Киева на ЧП на Крымском мосту
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция киевского режима на ЧП на Крымском мосту говорит о террористической сущности украинской... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T11:37
2022-10-08T11:37
2022-10-08T11:52
киев
происшествия
мария захарова
республика крым
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция киевского режима на ЧП на Крымском мосту говорит о террористической сущности украинской власти."Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности", - написала она в своем Telegram-канале.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20221006/zekharova-1822091058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, происшествия, мария захарова, республика крым, чп на крымском мосту
Киев, Происшествия, Мария Захарова, Республика Крым, ЧП на Крымском мосту
11:37 08.10.2022 (обновлено: 11:52 08.10.2022)
В МИД раскритиковали реакцию Киева на ЧП на Крымском мосту
Захарова: реакция Киева на ЧП на Крымском мосту говорит о террористической сущности