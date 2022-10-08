https://ria.ru/20221008/most-1822436217.html

В МИД раскритиковали реакцию Киева на ЧП на Крымском мосту

В МИД раскритиковали реакцию Киева на ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022

В МИД раскритиковали реакцию Киева на ЧП на Крымском мосту

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция киевского режима на ЧП на Крымском мосту говорит о террористической сущности украинской... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T11:37

2022-10-08T11:37

2022-10-08T11:52

киев

происшествия

мария захарова

республика крым

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция киевского режима на ЧП на Крымском мосту говорит о террористической сущности украинской власти."Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности", - написала она в своем Telegram-канале.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20221006/zekharova-1822091058.html

киев

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, происшествия, мария захарова, республика крым, чп на крымском мосту