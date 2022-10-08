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В МИД раскритиковали реакцию Киева на ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
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В МИД раскритиковали реакцию Киева на ЧП на Крымском мосту
В МИД раскритиковали реакцию Киева на ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
В МИД раскритиковали реакцию Киева на ЧП на Крымском мосту
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция киевского режима на ЧП на Крымском мосту говорит о террористической сущности украинской... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T11:37
2022-10-08T11:52
киев
происшествия
мария захарова
республика крым
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция киевского режима на ЧП на Крымском мосту говорит о террористической сущности украинской власти."Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности", - написала она в своем Telegram-канале.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
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киев, происшествия, мария захарова, республика крым, чп на крымском мосту
Киев, Происшествия, Мария Захарова, Республика Крым, ЧП на Крымском мосту
11:37 08.10.2022 (обновлено: 11:52 08.10.2022)
 
В МИД раскритиковали реакцию Киева на ЧП на Крымском мосту

Захарова: реакция Киева на ЧП на Крымском мосту говорит о террористической сущности

© РИА Новости / Елена Иванова / Перейти в медиабанкПожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Елена Иванова
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Пожар на Крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция киевского режима на ЧП на Крымском мосту говорит о террористической сущности украинской власти.
"Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности", - написала она в своем Telegram-канале.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
6 октября, 21:55В мире
Захарова: Запад может уничтожить мир руками Зеленского
 
КиевПроисшествияМария ЗахароваРеспублика КрымЧП на Крымском мосту
 
 
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