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В Госдуме заявили, что в случае с Крымским мостом нужен сильный ответ - РИА Новости, 08.10.2022
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В Госдуме заявили, что в случае с Крымским мостом нужен сильный ответ
В Госдуме заявили, что в случае с Крымским мостом нужен сильный ответ - РИА Новости, 08.10.2022
В Госдуме заявили, что в случае с Крымским мостом нужен сильный ответ
На произошедшее на Крымском мосту будет дан сильный ответ без спешки, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T10:39
2022-10-08T10:39
андрей гурулев
госдума рф
национальный антитеррористический комитет рф
происшествия
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. На произошедшее на Крымском мосту будет дан сильный ответ без спешки, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."Нам безусловно нужен сильный ответ, мы его дадим. Но тут не надо спешить, надо всё просчитать до мелочей, сейчас главное не поддаваться эмоциям.&lt;…&gt; Наш верховный главнокомандующий умеет взвешенно сильные решения принимать, он это сделает, я уверен, время пришло", - заявил депутат в своем Telegram-канале.
РИА Новости
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андрей гурулев, госдума рф, национальный антитеррористический комитет рф, происшествия, чп на крымском мосту
Андрей Гурулев, Госдума РФ, Национальный антитеррористический комитет РФ, Происшествия, ЧП на Крымском мосту
10:39 08.10.2022
 
В Госдуме заявили, что в случае с Крымским мостом нужен сильный ответ

Депутат Гурулев считает, что в случае с Крымским мостом нужен сильный ответ, но без спешки

© фото очевидцаПожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту
© фото очевидца
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. На произошедшее на Крымском мосту будет дан сильный ответ без спешки, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.
Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
"Нам безусловно нужен сильный ответ, мы его дадим. Но тут не надо спешить, надо всё просчитать до мелочей, сейчас главное не поддаваться эмоциям.<…> Наш верховный главнокомандующий умеет взвешенно сильные решения принимать, он это сделает, я уверен, время пришло", - заявил депутат в своем Telegram-канале.
© фото очевидцаПожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту
© фото очевидца
Пожар на Крымском мосту
 
Андрей ГурулевГосдума РФНациональный антитеррористический комитет РФПроисшествияЧП на Крымском мосту
 
 
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