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Крымский мост, по данным "Яндекс.Карт", будет перекрыт до 31 октября - РИА Новости, 08.10.2022
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Крымский мост, по данным "Яндекс.Карт", будет перекрыт до 31 октября
Крымский мост, по данным "Яндекс.Карт", будет перекрыт до 31 октября - РИА Новости, 08.10.2022
Крымский мост, по данным "Яндекс.Карт", будет перекрыт до 31 октября
Проезд по Крымскому мосту будет перекрыт до 31 октября, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T10:34
2022-10-08T10:34
общество
крымский мост
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Проезд по Крымскому мосту будет перекрыт до 31 октября, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты"."Перекрытия. Сроки: 8 октября - 31 октября", - следует из описания объекта.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
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общество, крымский мост, чп на крымском мосту
Общество, Крымский мост, ЧП на Крымском мосту
10:34 08.10.2022
 
Крымский мост, по данным "Яндекс.Карт", будет перекрыт до 31 октября

Проезд по Крымскому мосту будет перекрыт до 31 октября, следует из данных "Яндекс.Карт"

© РИА Новости / Елена Иванова / Перейти в медиабанкПожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Елена Иванова
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Пожар на Крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Проезд по Крымскому мосту будет перекрыт до 31 октября, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
"Перекрытия. Сроки: 8 октября - 31 октября", - следует из описания объекта.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
 
ОбществоКрымский мостЧП на Крымском мосту
 
 
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