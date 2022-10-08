10:23 08.10.2022 (обновлено: 10:41 08.10.2022)
Минтранс приступил к оценке повреждений на Крымском мосту
Минтранс приступил к оценке повреждений и срокам работ на Крымском мосту
© фото очевидцаПоследствия взрыва на Крымском мосту
© фото очевидца
Последствия взрыва на Крымском мосту
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Минтранс РФ приступил к оценке повреждений, требуемым объему и срокам восстановительных работ на Крымском мосту, говорится в сообщении министерства.
Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
"В Минтрансе РФ приступили к оценке повреждений, требуемым объему и срокам восстановительных работ на Крымском мосту. Соответствующие решения приняты на Оперативном штабе по вопросам логистики и восстановления Минтранса России под руководством министра транспорта Виталия Савельева", - отметили в министерстве.
В Минтрансе подчеркнули, что начать работы будет возможно после того, как на месте завершится работа оперативных служб.
© фото очевидцаПожар на Крымском мосту
© фото очевидца
Пожар на Крымском мосту