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Минтранс приступил к оценке повреждений на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
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Минтранс приступил к оценке повреждений на Крымском мосту
Минтранс приступил к оценке повреждений на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
Минтранс приступил к оценке повреждений на Крымском мосту
Минтранс РФ приступил к оценке повреждений, требуемым объему и срокам восстановительных работ на Крымском мосту, говорится в сообщении министерства. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T10:23
2022-10-08T10:41
россия
происшествия
чп на крымском мосту
виталий савельев
национальный антитеррористический комитет рф
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Минтранс РФ приступил к оценке повреждений, требуемым объему и срокам восстановительных работ на Крымском мосту, говорится в сообщении министерства.Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."В Минтрансе РФ приступили к оценке повреждений, требуемым объему и срокам восстановительных работ на Крымском мосту. Соответствующие решения приняты на Оперативном штабе по вопросам логистики и восстановления Минтранса России под руководством министра транспорта Виталия Савельева", - отметили в министерстве.В Минтрансе подчеркнули, что начать работы будет возможно после того, как на месте завершится работа оперативных служб.
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россия, происшествия, чп на крымском мосту, виталий савельев, национальный антитеррористический комитет рф
Россия, Происшествия, ЧП на Крымском мосту, Виталий Савельев, Национальный антитеррористический комитет РФ
10:23 08.10.2022 (обновлено: 10:41 08.10.2022)
 
Минтранс приступил к оценке повреждений на Крымском мосту

Минтранс приступил к оценке повреждений и срокам работ на Крымском мосту

© фото очевидцаПоследствия взрыва на Крымском мосту
Последствия взрыва на Крымском мосту
© фото очевидца
Последствия взрыва на Крымском мосту
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Минтранс РФ приступил к оценке повреждений, требуемым объему и срокам восстановительных работ на Крымском мосту, говорится в сообщении министерства.
Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
"В Минтрансе РФ приступили к оценке повреждений, требуемым объему и срокам восстановительных работ на Крымском мосту. Соответствующие решения приняты на Оперативном штабе по вопросам логистики и восстановления Минтранса России под руководством министра транспорта Виталия Савельева", - отметили в министерстве.
В Минтрансе подчеркнули, что начать работы будет возможно после того, как на месте завершится работа оперативных служб.
© фото очевидцаПожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту
© фото очевидца
Пожар на Крымском мосту
 
РоссияПроисшествияЧП на Крымском мостуВиталий СавельевНациональный антитеррористический комитет РФ
 
 
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