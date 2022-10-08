https://ria.ru/20221008/most-1822425644.html

Минтранс приступил к оценке повреждений на Крымском мосту

Минтранс приступил к оценке повреждений на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022

Минтранс приступил к оценке повреждений на Крымском мосту

Минтранс РФ приступил к оценке повреждений, требуемым объему и срокам восстановительных работ на Крымском мосту, говорится в сообщении министерства. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T10:23

2022-10-08T10:23

2022-10-08T10:41

россия

происшествия

чп на крымском мосту

виталий савельев

национальный антитеррористический комитет рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822423964_0:0:1772:997_1920x0_80_0_0_135c3d57a548275461f824210b77ccb1.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Минтранс РФ приступил к оценке повреждений, требуемым объему и срокам восстановительных работ на Крымском мосту, говорится в сообщении министерства.Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."В Минтрансе РФ приступили к оценке повреждений, требуемым объему и срокам восстановительных работ на Крымском мосту. Соответствующие решения приняты на Оперативном штабе по вопросам логистики и восстановления Минтранса России под руководством министра транспорта Виталия Савельева", - отметили в министерстве.В Минтрансе подчеркнули, что начать работы будет возможно после того, как на месте завершится работа оперативных служб.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, происшествия, чп на крымском мосту, виталий савельев, национальный антитеррористический комитет рф