https://ria.ru/20221008/most-1822424063.html

Союз страховщиков оценил ущерб от ЧП на Крымском мосту

Союз страховщиков оценил ущерб от ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022

Союз страховщиков оценил ущерб от ЧП на Крымском мосту

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту, произошедшего в субботу, в 200-500 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T10:12

2022-10-08T10:12

2022-10-08T10:36

происшествия

крымский мост

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту, произошедшего в субботу, в 200-500 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе союза.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."ВСС оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту в сумму 200-500 миллионов рублей. У ВСС нет информации о действующих договорах страхования в отношении инфраструктуры Крымского моста. Как правило, государственное имущество не страхуется", - отметили в ВСС.

https://ria.ru/20221008/ukraina-1822421827.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, крымский мост, чп на крымском мосту