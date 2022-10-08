https://ria.ru/20221008/most-1822424063.html
Союз страховщиков оценил ущерб от ЧП на Крымском мосту
Союз страховщиков оценил ущерб от ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
Союз страховщиков оценил ущерб от ЧП на Крымском мосту
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту, произошедшего в субботу, в 200-500 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T10:12
2022-10-08T10:12
2022-10-08T10:36
происшествия
крымский мост
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту, произошедшего в субботу, в 200-500 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе союза.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."ВСС оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту в сумму 200-500 миллионов рублей. У ВСС нет информации о действующих договорах страхования в отношении инфраструктуры Крымского моста. Как правило, государственное имущество не страхуется", - отметили в ВСС.
https://ria.ru/20221008/ukraina-1822421827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, крымский мост, чп на крымском мосту
Происшествия, Крымский мост, ЧП на Крымском мосту
10:12 08.10.2022 (обновлено: 10:36 08.10.2022)
Союз страховщиков оценил ущерб от ЧП на Крымском мосту
Союз страховщиков оценил ущерб от ЧП на Крымском мосту в 200-500 миллионов рублей