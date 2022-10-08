https://ria.ru/20221008/most-1822420600.html

Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет, заявил Песков

Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 08.10.2022

Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет, заявил Песков

Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T09:38

2022-10-08T09:38

2022-10-08T09:58

происшествия

чп на крымском мосту

национальный антитеррористический комитет рф

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет. Прогнозов пока нет", - сказал Песков.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.Путин в субботу поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Он получил доклады премьера РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств. Савельев и Куренков по поручению Путина выехали на место ЧП.

https://ria.ru/20221008/krym-1822420492.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Кадры горящих цистерн на Крымском мосту На Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. "Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в направлении Крымского полуострова", — говорится в сообщении. По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Арка над сухопутной частью моста не повреждена. 2022-10-08T09:38 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, чп на крымском мосту, национальный антитеррористический комитет рф, дмитрий песков