https://ria.ru/20221008/most-1822420600.html
Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет, заявил Песков
Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 08.10.2022
Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет, заявил Песков
Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T09:38
2022-10-08T09:38
2022-10-08T09:58
происшествия
чп на крымском мосту
национальный антитеррористический комитет рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет. Прогнозов пока нет", - сказал Песков.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.Путин в субботу поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Он получил доклады премьера РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств. Савельев и Куренков по поручению Путина выехали на место ЧП.
https://ria.ru/20221008/krym-1822420492.html
РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры горящих цистерн на Крымском мосту
На Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. "Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в направлении Крымского полуострова", — говорится в сообщении. По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Арка над сухопутной частью моста не повреждена.
2022-10-08T09:38
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чп на крымском мосту, национальный антитеррористический комитет рф, дмитрий песков
Происшествия, ЧП на Крымском мосту, Национальный антитеррористический комитет РФ, Дмитрий Песков
09:38 08.10.2022 (обновлено: 09:58 08.10.2022)
Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: прогнозов по срокам ремонта Крымского моста пока нет