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Аксенов рассказал о тушении пожара на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
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Аксенов рассказал о тушении пожара на Крымском мосту
Аксенов рассказал о тушении пожара на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
Аксенов рассказал о тушении пожара на Крымском мосту
Сроки восстановления движения по Крымскому мосту будут ясны после тушения пожара и установления масштабов повреждения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T09:32
2022-10-08T09:32
происшествия
сергей аксенов (политик)
керчь
краснодар
тамань (станица)
национальный антитеррористический комитет рф
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Сроки восстановления движения по Крымскому мосту будут ясны после тушения пожара и установления масштабов повреждения, заявил глава Крыма Сергей АксеновНациональный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. При этом загорелись цистерны с топливом. Сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения", - написал Аксенов в совеем Telegram-канале.
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керчь
краснодар
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Кадры горящих цистерн на Крымском мосту
На Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. "Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в направлении Крымского полуострова", — говорится в сообщении. По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Арка над сухопутной частью моста не повреждена.
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происшествия, сергей аксенов (политик), керчь, краснодар, тамань (станица), национальный антитеррористический комитет рф, чп на крымском мосту
Происшествия, Сергей Аксенов (политик), Керчь, Краснодар, Тамань (станица), Национальный антитеррористический комитет РФ, ЧП на Крымском мосту
09:32 08.10.2022
 
Аксенов рассказал о тушении пожара на Крымском мосту

Глава Крыма Аксенов: сроки восстановления Крымского моста будут ясны после тушения пожара

© фото очевидцаПожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту
© фото очевидца
Пожар на Крымском мосту
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Сроки восстановления движения по Крымскому мосту будут ясны после тушения пожара и установления масштабов повреждения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов
Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
"В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. При этом загорелись цистерны с топливом. Сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения", - написал Аксенов в совеем Telegram-канале.
Пожар на Крымском мосту
Вчера, 09:22
Путину доложили о ЧП на Крымском мосту
 
ПроисшествияСергей Аксенов (политик)КерчьКраснодарТамань (станица)Национальный антитеррористический комитет РФЧП на Крымском мосту
 
 
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