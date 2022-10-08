https://ria.ru/20221008/most-1822419952.html

Аксенов рассказал о тушении пожара на Крымском мосту

Аксенов рассказал о тушении пожара на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022

Аксенов рассказал о тушении пожара на Крымском мосту

Сроки восстановления движения по Крымскому мосту будут ясны после тушения пожара и установления масштабов повреждения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T09:32

2022-10-08T09:32

2022-10-08T09:32

происшествия

сергей аксенов (политик)

керчь

краснодар

тамань (станица)

национальный антитеррористический комитет рф

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Сроки восстановления движения по Крымскому мосту будут ясны после тушения пожара и установления масштабов повреждения, заявил глава Крыма Сергей АксеновНациональный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. При этом загорелись цистерны с топливом. Сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения", - написал Аксенов в совеем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221008/chp-1822418512.html

керчь

краснодар

тамань (станица)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры горящих цистерн на Крымском мосту На Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. "Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в направлении Крымского полуострова", — говорится в сообщении. По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Арка над сухопутной частью моста не повреждена. 2022-10-08T09:32 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сергей аксенов (политик), керчь, краснодар, тамань (станица), национальный антитеррористический комитет рф, чп на крымском мосту