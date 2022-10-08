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Аксенов оценил повреждения на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
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Аксенов оценил повреждения на Крымском мосту
Аксенов оценил повреждения на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
Аксенов оценил повреждения на Крымском мосту
Одна автомобильная нитка Крымского моста — из Керчи на Тамань — визуально цела, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T09:22
2022-10-08T15:48
происшествия
сергей аксенов (политик)
керчь
тамань (станица)
краснодар
национальный антитеррористический комитет рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости. Одна автомобильная нитка Крымского моста — из Керчи на Тамань — визуально цела, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК."По визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей", — написал Аксенов в Telegram-канале.Он уточнил, что в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.
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керчь
тамань (станица)
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Кадры горящих цистерн на Крымском мосту
На Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. "Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в направлении Крымского полуострова", — говорится в сообщении. По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Арка над сухопутной частью моста не повреждена.
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происшествия, сергей аксенов (политик), керчь, тамань (станица), краснодар, национальный антитеррористический комитет рф
Происшествия, Сергей Аксенов (политик), Керчь, Тамань (станица), Краснодар, Национальный антитеррористический комитет РФ
09:22 08.10.2022 (обновлено: 15:48 08.10.2022)
 
Аксенов оценил повреждения на Крымском мосту

Глава Крыма Аксенов: по визуальной оценке, одна автомобильная нитка Крымского моста цела

© фото очевидцаПожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту
© фото очевидца
Пожар на Крымском мосту
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости. Одна автомобильная нитка Крымского моста — из Керчи на Тамань — визуально цела, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК.
"По визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей", — написал Аксенов в Telegram-канале.
Он уточнил, что в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.
Пожар на Крымском мосту
Вчера, 09:33
В Совфеде не сомневаются, что Россия ответит на ЧП на Крымском мосту
 
ПроисшествияСергей Аксенов (политик)КерчьТамань (станица)КраснодарНациональный антитеррористический комитет РФ
 
 
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