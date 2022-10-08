https://ria.ru/20221008/most-1822416064.html

Крымский мост оперативно восстановят, заявили в парламенте Крыма

Крымский мост оперативно восстановят, заявили в парламенте Крыма - РИА Новости, 08.10.2022

Крымский мост оперативно восстановят, заявили в парламенте Крыма

Повреждения на Крымском мосту оперативно будут восстановлены, благо они не носят тяжелого характера, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T08:59

2022-10-08T08:59

2022-10-08T09:05

происшествия

крымский мост

республика крым

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Повреждения на Крымском мосту оперативно будут восстановлены, благо они не носят тяжелого характера, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. Уточняется, что на месте происшествия устанавливаются обстоятельства взрыва."В причинах происшествия разберутся, повреждения оперативно будут восстановлены, благо они не носят тяжелого характера. Созидательная деятельность в Крыму будет продолжена", - написал Константинов в своем Telegram-канале.

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республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, крымский мост, республика крым, чп на крымском мосту