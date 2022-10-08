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Крымский мост оперативно восстановят, заявили в парламенте Крыма - РИА Новости, 08.10.2022
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Крымский мост оперативно восстановят, заявили в парламенте Крыма
Крымский мост оперативно восстановят, заявили в парламенте Крыма - РИА Новости, 08.10.2022
Крымский мост оперативно восстановят, заявили в парламенте Крыма
Повреждения на Крымском мосту оперативно будут восстановлены, благо они не носят тяжелого характера, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T08:59
2022-10-08T09:05
происшествия
крымский мост
республика крым
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Повреждения на Крымском мосту оперативно будут восстановлены, благо они не носят тяжелого характера, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. Уточняется, что на месте происшествия устанавливаются обстоятельства взрыва."В причинах происшествия разберутся, повреждения оперативно будут восстановлены, благо они не носят тяжелого характера. Созидательная деятельность в Крыму будет продолжена", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
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происшествия, крымский мост, республика крым, чп на крымском мосту
Происшествия, Крымский мост, Республика Крым, ЧП на Крымском мосту
08:59 08.10.2022 (обновлено: 09:05 08.10.2022)
 
Крымский мост оперативно восстановят, заявили в парламенте Крыма

Глава парламента Крыма Константинов: повреждения на Крымском мосту нетяжелые

© фото очевидцаПожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту
© фото очевидца
Пожар на Крымском мосту
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Повреждения на Крымском мосту оперативно будут восстановлены, благо они не носят тяжелого характера, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. Уточняется, что на месте происшествия устанавливаются обстоятельства взрыва.
"В причинах происшествия разберутся, повреждения оперативно будут восстановлены, благо они не носят тяжелого характера. Созидательная деятельность в Крыму будет продолжена", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
Пожар на Крымском мосту
Вчера, 08:57
Арка над судоходной частью Крымского моста не повреждена
 
ПроисшествияКрымский мостРеспублика КрымЧП на Крымском мосту
 
 
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