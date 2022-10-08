https://ria.ru/20221008/most-1822414443.html
При пожаре на Крымском мосту, по предварительным данным, никто не пострадал
При пожаре на Крымском мосту, по предварительным данным, никто не пострадал - РИА Новости, 08.10.2022
При пожаре на Крымском мосту, по предварительным данным, никто не пострадал
Пострадавших в результате ЧП на Крымском мосту, по предварительным данным, нет, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T08:41
2022-10-08T08:41
2022-10-08T08:46
происшествия
крымский мост
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Пострадавших в результате ЧП на Крымском мосту, по предварительным данным, нет, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.На одном из участков Крымского моста произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы, сообщили в Крымской железной дороге."Предварительно, пострадавших нет", - сообщил Крючков журналистам.
https://ria.ru/20221008/pereprava-1822413504.html
республика крым
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, крымский мост, республика крым
Происшествия, Крымский мост, Республика Крым
08:41 08.10.2022 (обновлено: 08:46 08.10.2022)
При пожаре на Крымском мосту, по предварительным данным, никто не пострадал
Советник Аксенова: при ЧП на Крымском мосту, по предварительным данным, никто не пострадал