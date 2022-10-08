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При пожаре на Крымском мосту, по предварительным данным, никто не пострадал - РИА Новости, 08.10.2022
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При пожаре на Крымском мосту, по предварительным данным, никто не пострадал
При пожаре на Крымском мосту, по предварительным данным, никто не пострадал - РИА Новости, 08.10.2022
При пожаре на Крымском мосту, по предварительным данным, никто не пострадал
Пострадавших в результате ЧП на Крымском мосту, по предварительным данным, нет, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T08:41
2022-10-08T08:46
происшествия
крымский мост
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Пострадавших в результате ЧП на Крымском мосту, по предварительным данным, нет, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.На одном из участков Крымского моста произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы, сообщили в Крымской железной дороге."Предварительно, пострадавших нет", - сообщил Крючков журналистам.
https://ria.ru/20221008/pereprava-1822413504.html
республика крым
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происшествия, крымский мост, республика крым
Происшествия, Крымский мост, Республика Крым
08:41 08.10.2022 (обновлено: 08:46 08.10.2022)
 
При пожаре на Крымском мосту, по предварительным данным, никто не пострадал

Советник Аксенова: при ЧП на Крымском мосту, по предварительным данным, никто не пострадал

Пожар на Крымском мосту. Кадры очевидцев
Пожар на Крымском мосту. Кадры очевидцев
Пожар на Крымском мосту. Кадры очевидцев
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Пострадавших в результате ЧП на Крымском мосту, по предварительным данным, нет, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
На одном из участков Крымского моста произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы, сообщили в Крымской железной дороге.
"Предварительно, пострадавших нет", - сообщил Крючков журналистам.
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
08:31
Паромную переправу подготовили к запуску из-за ЧП на Крымском мосту
 
ПроисшествияКрымский мостРеспублика Крым
 
 
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