https://ria.ru/20221008/most-1822414443.html

При пожаре на Крымском мосту, по предварительным данным, никто не пострадал

При пожаре на Крымском мосту, по предварительным данным, никто не пострадал - РИА Новости, 08.10.2022

При пожаре на Крымском мосту, по предварительным данным, никто не пострадал

Пострадавших в результате ЧП на Крымском мосту, по предварительным данным, нет, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T08:41

2022-10-08T08:41

2022-10-08T08:46

происшествия

крымский мост

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Пострадавших в результате ЧП на Крымском мосту, по предварительным данным, нет, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.На одном из участков Крымского моста произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы, сообщили в Крымской железной дороге."Предварительно, пострадавших нет", - сообщил Крючков журналистам.

https://ria.ru/20221008/pereprava-1822413504.html

республика крым

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, крымский мост, республика крым